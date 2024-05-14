牡丹社事件150周年 「macacukes石門古戰場」設縣定史蹟碑

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今年是牡丹社事件150周年，屏東縣政府將於5月22日事件紀念日，同步揭開「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑與啟用旅遊資訊站，以多元隆重的方式紀念排灣族先人據天險奮勇守護家園的故事，讓更多人認識牡丹社事件發生地、深度了解屏東歷史與文化。

屏東縣政府14日也公布牡丹社事件150周年紀念活動主視覺，縣府表示，主視覺以「PEACE／和平」及「Marasudj／團結合作」為核心，元素皆取材自排灣族圖騰、石門天險地形地貌及族語，邀請縣長周春米、牡丹耆老、孩童，在石門古戰場、車城鄉射寮海灘等場景，用影像對未來，許下一個心願，願天地無烽火，願永世皆太平。

縣府表示，屏縣文化資產保護所在牡丹社事件關鍵一役「石門之役」發生地設立「macacukes石門古戰場縣定史蹟碑」，這裡是牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵之處，見證台灣原住民族捍衛家園的重要歷史事件，去年經屏東縣文資審議會通過登錄為史蹟，彰顯其歷史價值與意義。

縣府表示，今年適逢牡丹社事件150周年紀念，縣府結合牡丹鄉公所自5月起展開一系列紀念活動，除了22日當天揭碑儀式，教育處6月29日在屏菸原民館辦理「繪本暨特色教學成果展」，還有6至8月辦理健走及傳統競技活動、7月風域祭、11月至12月國際交流講座、150週年紀念典禮；牡丹鄉公所也推出高士野牡丹花季遙望八瑤灣藝文饗宴、小旅行及在地劇團展演。

縣府也在牡丹社紀念公園旁打造「牡丹遊客中心」，將於今年度開幕，開幕後串連縣道199號，結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人導覽解說，營造具特色的地方創生觀光旅遊風潮，讓遊客藉由文化觀光，感念先人捍衛家園的決心，體會和平共存、團結合作的真義。

牡丹社事件是在1871年，琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風漂至八瑤灣，因語言與文化不通，54名船員遭殺害，1874年日本以懲兇名義出兵攻打南台灣原住民各部落，牡丹社及高士佛社族人在石門古戰場抵禦日軍入侵，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，此事件促使清廷在恆春建城布防，是涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方的國際事件，也是見證台灣原住民族捍衛家園的重要歷史事件。