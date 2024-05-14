北藝告示牌藏「流量密碼」 巧思設計網友笑稱：有聲音

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民眾日前到台北表演藝術中心時，發現告示牌上的「參觀回路」英文，竟是Publicloooooop，中間竟然連續6個o，表示不要以為沒人發現，邊笑邊唸出聲音，並錄影上傳社群平台，引起不少人轉發。北藝表示是刻意設計，6個o唸出的聲音可創造回音的曲折感，另一方面「參觀回路」4個中文字，象形上總共有6個口。

對於館方的設計小巧思，有網友表示，「這是流量密碼」、「這樣才有回回回回回回的感覺」備受稱讚，館方回應，指標設計由台灣設計師聶永真操刀，不同於台灣人習慣的文字指標說明，設計師以圖像取代文字作為通用語言。將「大劇院」（梯形）、「球劇場」（圓形）、「藍盒子」（方形）結合相對應的形狀。

館方另外在廁所指標上也有小巧思，像是有腰身的「花生小姐」是女廁標示，直筒腰的「吐司先生」是男廁標示，2顆圓滾滾眼睛瞪大的是1樓廣場的小戲台，還有親子環抱的哺擠乳室。廁所圖示的「花生小姐、吐司先生」，雙腳越外八代表不相鄰，越內八代表距離廁所越近，直到廁所門口時，又變回外八的小巧思。

為了讓民眾更輕鬆自在地貼近場館，北藝今年推出新的「語音導覽」、「電波試煉」，「語音導覽」是由金馬、金鐘影后謝盈萱，以及知名建築師龔書章錄製，在深入淺出的介紹下，認識這座獨特的建築物以及劇場設計的巧思。而「電波試煉」活動將一路持續至2025年2月28日，民眾只要使用手機感應NFC貼紙即可進入遊戲，尋找場館1、2樓室內外公共空間共16個心靈感應關卡與一場終極試煉。