《國際金融》歐股淡定等鮑爾談話 台灣Foodpanda出嫁 母公司狂歡

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於投資人準備迎接美國的關鍵通膨數據，以及聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在今日稍晚的演講，歐股週二早盤表現平淡；此外，送貨英雄(Delevery Hereo)在宣布賣出台灣Foodpanda業務後，股價飆漲。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤幾乎沒有太多變化，目前升0.09點或0.01%，為520.95點，但仍徘徊在歷史高點附近。

周二的的重要議程包括美國PPI數據和鮑威爾的講話，週三將公佈影響市場的CPI通膨數據，投資人試圖藉此評估聯準會的降息前景。

德國線上送餐公司送貨英雄大漲20%；該公司在周二稍早宣布，以12.5億美元價格將集團在台灣的Foodpanda業務賣給Uber。

瑞士護眼集團愛爾康(Alcon)在公布第一季財報後，股價上漲9%。

瑞士助聽器製造商索諾瓦(Sonova)在預測2024年會加速成長之後，股價上漲6%。

德國的軍工製造商萊茵金屬(Rheinmetall)跌5.5%，稍早該公司公布第一季銷售和獲利均未達預期。

德國化學產品分銷商步朗德(Brenntag)大跌7.8%；該公司由於第一季的營業EBITA未達預期，下調全年獲利財測。

在數據公布方面，德國四月CPI終值為年增0.5%，同於初值預估，然而也高於三月的0.4%。

英國三月的失業率為4.3%，略高於前一個月的4.2%。

英國央行(BoE)官員Huw Pill在周二表示，儘管有一些跡象顯示，失業率上升且薪資增長速度逐漸放緩，但按照歷史標準衡量，英國勞動力市場仍然吃緊。

歐元區五月ZEW經濟信心指數來到47.0，較前一個月的43.9有所改善。

德國五月ZEW經濟信心指數為47.1，也高於四月的42.9。