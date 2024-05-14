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大陸Nor Flash廠商武漢新芯開啟公司IPO上市動作

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大陸Nor Flash廠商武漢新芯近期在湖北證監局揭露IPO輔導備案報告，預告武漢新芯正式開啟公司IPO上市動作。

根據武漢新芯的IPO輔導備案報告顯示，武漢新芯目前控股股東為中國大陸記憶體大廠長江存儲，持股比例為68.1937％，法定代表人為楊士寧。該公司IPO輔導機構由國泰君安及華源證券兩家共同擔綱。

武漢新芯成立於2006年，是一家專注於Nor Flash儲存晶片的積體電路製造企業，擁有華中地區第一條12吋晶圓生產線。

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