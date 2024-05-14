性侵25名幼女學生 陸小學教師遭執行死刑

大陸海南一中院微信公號消息，大陸最高人民法院核准，2024年5月14日，海南省第一中級人民法院依照法定程序對羅姓前小學教師執行死刑。檢察機關依法派員監督。 經查明，羅X創利用小學教師的身分與便利，於2019年至2021年間以誘騙等手段，多次強制性交幼女學生4人，並長期、多次猥褻幼女學生25人。2023年4月4日，海南省第一中級人民法院以大陸刑法強姦罪、猥褻兒童罪數罪並罰判處羅某死刑，剝奪政治權利終身。羅上訴後，海南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，一審判決、二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法作出核准對羅X創判處死刑，剝奪政治權利終身的刑事裁定。 海南省第一中級人民法院在執行死刑前，安排羅X創會見了其近親屬，充分保障了被執行罪犯的合法權利。 判決強調，未成年人是國家的未來、民族的希望，應當特殊、優先保護。人民法院歷來高度重視未成年人權益保護，對侵害未成年人權益的各類犯罪依法嚴厲打擊，對嚴重損害未成年人身心健康、嚴重挑戰法律和倫理道德底線的性侵犯罪，始終堅持依法從嚴懲處，對犯罪情節特別惡劣、罪行極其嚴重的極少數犯罪分子，堅決依法判處死刑，絕不手軟。 ★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

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