「潔淨藥劑滅火系統國際標準研習」大葉大學登場

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內政部消防署、內政部建築研究所、台北市政府消防局、彰化縣政府消防局、台中市政府消防局指導，大葉大學消防安全學士學位學程攜手中華民國消防設備師(士)協會共同辦理「潔淨藥劑滅火系統國際標準研習」，以國際標準為基礎，探討各種潔淨藥劑滅火系統在全區放射及局部放射應用時的設計、施工、安裝、測試等相關規範，提升消防安全職能應用。

「潔淨藥劑滅火系統國際標準研習」邀請到中華民國消防設備師士協會理事長何岫璁主講。何岫璁博士以美國NFPA 2001為基礎，說明各種潔淨氣體滅火系統應用在全區放射或是局部放射時，關於設計、施工、安裝、測試、驗收、保養、再充填、汰換等面向，應該要遵循哪些規範，加深參與者對於潔淨藥劑滅火系統的了解，強化消防安全。何岫璁博士指出，因應國際法規修訂，內政部也在四月份修正了各類場所消防安全設備設置標準，提升消防安全，因此特別針對潔淨藥劑舉辦研習，幫助相關人員了解新規定，提供更好的技術服務。

大葉大學環工系主任、消防學程主任葉啟輝表示，大葉大學一直致力於綠能研發，並積極落實大學的社會責任，推廣防災教育、永續教育，很榮幸與消防設備師(士)協會合作，辦理「潔淨藥劑滅火系統國際標準研習」，提升社會消防安全意識。

此次研習內容包含：潔淨滅火藥劑系統的使用要求，全區及局部放射系統設計，偵測、驅動、警報和控制系統，驗收測試及安裝核准，檢查、維修、測試、維護，活動最後也安排了交流座談，與會產官學研代表共同探討如何守護消防安全。