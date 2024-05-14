《資服股》凌群攜手日廠CIJ 前進日本生成式AI市場

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【時報記者莊丙農台北報導】凌群(2453)繼2023年發表生成式AI的重大突破，推出企業知識創價生成式AI解決方案NeuroChain及NeuroCodie後，陸續導入各類型評估計畫，2024年布局海外，今天總經理劉瑞隆與日本株式會社CIJ代表取締役社長(土反)元昭彥共同簽約，日本CIJ正式成為凌群生成式AI解決方案(NeuroChain/NeuroCodie)日本市場戰略夥伴，未來雙方將運用NeuroChain/NeuroCodie與生成式AI技術整合，搶攻日本企業客戶。

凌群指出，生成式AI共同存在的問題，也就是「幻覺hallucinations」，其研發的「NeuroChain」在人跟生成式AI中間，做一個智慧知識庫，這個智慧知識庫前置處理內嵌企業本身的知識庫，當使用者詢問問題時，由智慧知識庫先行找到正確答案，再透過生成式AI來總結回應，精準回答。

「NeuroCodie」，則是透過設定介面，自動產生優化的提示語，透過生成式AI產生程式碼，使用者不需要撰寫任何提示語，能產生完整專案。凌群生成式AI解決方案協助企業活化數位資產，運用向量資料庫、檢索增強生成等技術，結合生成式AI大語言模型的自然語言對談特點，使企業客戶在安全且保護資產條件下，提供新型態的企業數位轉型服務。