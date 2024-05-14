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《產業》17LIVE攜網紅 合作直播帶貨學院

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【時報記者莊丙農台北報導】看好直播帶貨市場持續成長，17LIVE今日與締造破億營收的直播帶貨網紅「蹦闆」合作，共同經營直播帶貨事業，包含以職人學院專業師徒制度進行直播主培訓，以及賣場的選貨等。第一波職人學院學徒，會先透過海選方式招募，遴選過程同步用競賽選秀節目方式執行，以培育出新一代億萬營收直播帶貨主，亦藉此推動17LIVE於台灣區直播電商業績成長。

17LIVE集團於2022年推出「社群整單系統OrderPally」，功能包含在社群平台如Facebook、Instagram、LINE以及17LIVE app，直播留言即可自動完成訂單，並提供更多賣家需要的模組化服務。除整單系統外，OrderPally整合跨區優勢，由日本電商團隊開發日本品牌，與台灣電商團隊合作跨境電商服務。

17LIVE分析，平台使用者目的以「社交」為主，17LIVE直播主擅長經營與用戶互動，滿足有社交需求的使用者，但平台直播主普遍對於直播電商經營，像是選貨、導購與促購經驗值低。為增加直播主多元營收，並吸引有購物需求的使用者，公司與直播帶貨網紅蹦闆合作，以共同經營方式，成立直播帶貨職人學院，希望透過蹦闆在直播帶貨的促購與選貨經驗，公司也能提供日本跨境電商資源，共同培育出億萬營收直播電商主，為公司直播電商注入新業務能量。

17LIVE發揮做節目的強項，將職人學院規畫約10堂的課程，以選秀節目方式進行，蹦闆將帶領多位素人與人氣直播主選手正式亮相，透過節目挖掘潛力新星，成為正式學徒，打造新一代直播帶貨王，創造億萬商機。

該集團在直播電商與新業務營收2022年為600萬美元（約1.9億新台幣），集團直播電商服務（OrderPally）去年表現亮眼，2023年交易總金額（GMV）成長近乎兩倍，在2023年蛻變為集團的穩定收益來源之一。

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