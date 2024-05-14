《造紙股》多元投資奏效 永豐餘Q1獲利近3年同期高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】永豐餘(1907)今（14）日召開法說會，受惠整體市況略有好轉及業外收益挹注，2024年首季稅後淨利2.79億元、每股盈餘（EPS）0.17元，雙創近3年同期高。展望第二季，公司對紙業事業群營運維持審慎看待，預期核心衍生事業群收益增加，可實現持續獲利期待。

永豐餘2024年首季合併營收179.22億元，季減9.14％、年增2.23％，為同期第三高。營業利益1.93億元，雖季減達67.82％、但較去年同期虧損1.77億元大幅轉盈。毛利率15.06％、營益率1.08％，雖低於去年第四季、但較去年同期顯著提升，毛利率為近3年同期高。

永豐餘受惠匯兌收益及金融資產評價利益增加，使首季業外收益達4.6億元，季增達2.49倍、年增達80.18％，使歸屬母公司稅後淨利2.79億元，雖季減44.16％、但年增達97.35倍，每股盈餘0.17元，均為近3年同期高。

觀察首季各事業群概況，林漿紙事業群營收47.57億元，季減4.34％、年減1.45％，營業利益0.15億元，雖季減達67.52％、但較去年同期顯著轉盈。消費品事業群營收25.88億元，季減4.06％、年增4.51％，營業利益3.14億元，季減17.08％、但年增達近1.17倍。

其他事業群首季營收29.64億元，季減6.55％、年增21.69％，營業利益0.43億元，均較去年第四季及同期顯著轉盈。不過，工紙紙器事業群76.11億元，季減14.31％、年減2.3％，營業虧損2.08億元，較去年第四季顯著轉虧、虧損年增達45.23％。

永豐餘總經理駱秉正坦言，工紙紙器事業群各地區營運狀況各異，台灣及越南市場均已感受到部分回溫，但中國大陸市場迄今未見明顯回溫，需求仍處於較低迷狀態、未見改善跡象，對紙業第二季營運仍維持審慎看待。

面臨宏觀經濟挑戰，永豐餘表示將維持長期多元化業務及產品策略，其中元太、永道-KY、永豐金等核心衍生事業群獲利狀況維持正向、持續趨勢，相關投資收益可望成為優化獲利動能，實現投控持續獲利期待。

同時，面對淨零排放挑戰，永豐餘持續推進加速投資節能設備與節能減碳技術、發展材料科學、提高能源管理系統（EMS）系統智慧化程度等策略，並透過增設儲能設備，擴大離峰電力占比與應用能力等節電方案，應對電費調漲所造成影響，節能同時兼顧減碳。

面對全球減碳趨勢，永豐餘將秉持醣經濟兼具創造再生能源與儲碳的雙重優勢，廣泛應用生物碳於開發永續材料和再生能源，減少碳排實現淨零轉型，並以多元化長期策略營運、育成核心事業，適當調整資產配置以提升資產報酬率，為股東創造合理的投資價值。