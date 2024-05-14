《營建股》愛山林企業總部落成 取得UL健康建築驗證標誌

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【時報記者郭鴻慧台北報導】愛山林(2540)企業總部落成並取得UL健康建築驗證標誌，愛山林建設開發總經理張境在指出，全球都在講淨零碳排，這是全球關心的議題，台灣建築業也十分響應，公司這次次和UL合作，請它們來認證，希望把健康住宅導入到市區，讓人們住得更安全健康，企業也為永續盡到責任，未來甲山林集團及愛山林蓋的房子都將引領業界關注地球、回饋地球。

張境在指出，現在房市表現是唯小不敗，表現的很活絡，今年至5月12日止，甲山林集團包括愛山林、自建案及代銷案，簽約金額已達600億元，8成都是小坪數產品。目前觀察房市長期看來是溫和穩健樂觀。

政府推出新青安房貸後，房市開始漸漸回溫，首季台灣經濟成長率也表現不錯，加上先前台資回流，除了投資股票也會買不動產，在資金充沛之下，股市上兩萬點，又增加資金到房市，另外，4月花蓮的大地震，也搖出換屋潮，中大坪數市場有所回應，現階段房市看起來還不錯。

甲山林集團響應企業ESG與永續精神，新落成的「愛山林企業總部」，外觀以玻璃帷幕為設計，內部除導入光纖系統、科技化建築配備外，為提供員工優質辦公場域與室內環境，特與UL Solutions合作，就空氣品質、水質、清潔、照明和噪音進行檢測，並獲得 UL 驗證，特於今(14)日舉辦「愛山林企業總部」健康建築驗證標誌頒發典禮。

證書由UL Solutions副總裁暨企業永續服務事業部總經理 Sean McCrady 親自來台頒發，與會貴賓還有工研院科技產業發展組專案副組長黃建智、智森永續設計總經理簡碩賢、陞訊數據科技總經理李高賜，以及愛山林建設開發董事祝藝、愛山林建設開發總經理張境在、甲山林集團總顧問李俊平等。隨著「愛山林企業總部」取得國際標章認證的開始，也宣示甲山林集團追求卓越，重視建築品質的腳步，將持續朝向國際化邁進。