Altasia興起 新加坡私募股權：全球供應鏈迎3.0

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新加坡私募股權Novo Tellus Capital Partners創辦人暨管理合夥人Loke Wai San表示，隨全球製造業動盪、地緣政治影響及成本壓力，全球供應鏈已進入3.0時代，企業從大陸轉移到Altasia（alternative Asia Supply Chain），形成新興的供應鏈生態系統。

勤業眾信聯合會計師事務所與Novo Tellus Capital Partners舉辦「航向新南向─供應鏈藍圖Level Up」研討會，建議台商順應國際供應鏈布局來審視韌性，提升對美國、歐洲、日本及新南向國家的投資比重，分散區域風險。

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務營運長潘家涓表示，在地緣政治考量及國際品牌大廠驅動下，「台灣／中國＋1」趨勢更明確，各國政府與企業為打造安全穩定且多元的供應鏈，使得新南向市場成為投資關注焦點。

他進而分析，受惠於當地經濟、人口紅利、地緣及經貿等優勢，加上台灣政府長年支持，台商耕耘新南向市場已久，其中更以越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度六國為重點區域。

勤業眾信稅務部協理王珮真表示，近年隨產業供應鏈遷徙，越南、泰國、印尼、馬來西亞因具有綿密的租稅協定網路、低成本勞動力和成長潛力，加上大力推動租稅優惠吸引外資，使得新南向國家成為全球供應鏈轉移的受益者。

但她也提醒，台商轉戰海外新據點轉移時，需同時面臨語言、法規、文化、勞工、環境法規及供應鏈管理等挑戰，加上新南向各國稅務法令變動快速且蒐集不易，應特別留意相關稅務法規的更新及適用性。