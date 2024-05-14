凱悅酒店集團暌違34年再插旗台北市 大安伊普索凱悅尚選酒店試營運

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子樂酒店集團攜手凱悅酒店集團（Hyatt Hotel Group），於台北市打造第二家凱悅酒店 台北大安伊普索凱悅尚選酒店（EPISODE Daan Taipei, JdV by Hyatt），並於14日開始試營運。這是悅酒店集團繼台北君悅酒店（前台北凱悅酒店）開業34年後，旗下品牌再次插旗台北市。

目前在台北市忠孝復興商圈已有洲際集團旗下金普頓大安酒店，以及萬豪集團酒店賦樂旅居等。目前在忠孝復興商圈已有洲際集團金普頓酒店及萬豪集團酒店賦樂旅居等。以加入「軟品牌」成為凱悅酒店集團成員的大安伊普索凱悅尚選酒店是該商圈第三家國際酒店品牌。

大安大安伊普索凱悅尚選酒店以東區華語流行為啟發，以摩登復古風格裝潢設計，子樂酒店集團總裁詹偉立表示，近年在一線潮流指標城市如紐約、倫敦，「摩登復古」蔚為潮流，為在一級戰區走出一條屬於EPISODE 的路，子樂決定以華語金曲融合摩登復古為賣點。

為創造具有靈魂的摩登復古風格，大安 EPISODE 找到理念及品味不謀而合的台中指標酒吧 LayLow 團隊，並與十聿燈光設計聯手，從大廳到客房，設計、色調、擺飾、家具、燈具等，一同塑造旅宿風格，並延續 EPISODE 空間概念 SOCIAL，打造 The SOCIAL by LayLow 複合式空間。此外，大安EPISODE 更與街頭藝術家 REACH 合作，以街頭藝術方式說出酒店設計的故事，於試營運期間於酒店一樓進行行動藝術創作。

大安伊普索凱悅尚選酒店有136間客房，包含同時具備私人露臺、泡澡式浴缸以及雙洗臉盆的經典房型。另有擁台北 101 及信義區景色，備有特大床的寬敞景觀房，以及恬靜舒適，備有訂製沙發床以及浴缸的轉角大床房，可供家庭、閨密多人入住。此外，館內限量的 20 坪經典套房，選用精品家具、雙洗手槽、獨家挑高空間、獨立客廳及 85 吋 B＆O 電視。同時，與新竹 EPISODE一樣，大安 EPISODE 歡迎主人攜帶毛小孩共同入住，房內提供 macarro 馬卡兒頂級乳膠床墊，並與發源自紐約的時尚寵物品牌 PEHOM 合作，提供 PEHOM 底座加高保護毛孩脊椎的舒芙蕾飼料及水碗，為毛孩提供舒適的旅程。

大安 EPISODE 酒店一樓將由 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排及 CAFE'!N 硬咖啡進駐，於餐廳開幕後入住酒店房客即可享用由 Texas Roadhouse 提供的美味早餐，同時這也是全球首間供應早餐的 Texas Roadhouse 分店。

慶祝台北市第二家凱悅酒店正式開幕，自 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日入住大安 EPISODE，並於官網以標準房價訂房，即可賺取額外 500 點獎勵積分。

大安 EPISODE 更與 10／10 Group 旗下前衛潮流香氛策選通路 10X 合作，推出套房限定限量過夜梳洗包，於 6 月 1 日預訂入住套房即可獲得，數量有限送完為止。