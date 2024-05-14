談新任內政部長劉世芳 林右昌：黨政資歷豐富、她不是新手

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520倒數，即將卸任的內政部長林右昌14日表示，與新任內政部長劉世芳相識超過20年，她不是新手、是相當合適的部長人選，過去相關黨政資歷相當豐富，是優秀女性從政代表。林右昌說，政策就是一棒接一棒，在任內盡力完成份內工作，不留遺憾，而劉世芳環工背景出身、擔任過行政院秘書長、高雄市副市長，也是資深立委、在立院當過黨團幹部，未來執掌內政部後，相信各單位的政策都能無縫接軌。

林右昌表示，日前已與準內政部長劉世芳碰面，由於內政部涉及事務龐大繁雜，已安排內政部同仁在這周內陸續向劉世芳報告，未來包含新上任的政務次長，三位次長也會重新分工業務範疇，相信各項政策都會無縫接軌。

林右昌說，目前重要法案已在上半年處理得差不多，預算也因期程的關係已告一段落，不過，政策是一棒接一棒，所有工作也都持續往下走，沒有特別什麼政策要交接，他在任內盡力做好工作、不留遺憾，後續也尊重新任部長的政策規劃。

林右昌回憶，已與劉世芳相識超過20年，在2002年游錫堃擔任行政院長時，因劉世芳是時任行政院秘書長，兩人幾乎天天碰面、業務上互動頻繁，他強調，劉世芳不是新手、是優秀的女性從政代表，具環工背景，過去也曾擔任澎湖縣政府機要、高雄市副市長，也是資深立法委員、擔任黨團幹部，各方面的黨政資歷都相當豐富，接任內政部長相當合適。