台彩端午加碼5款遊戲史上最多 總獎金達5億元

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台灣彩券14日宣布端午加碼活動，祭出史上最多5款遊戲、總獎金達5億元；其中，大樂透將在5月21日起加開「100組100萬元」；今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期壹獎獎金翻倍，並於同日啟動「39樂合彩」加碼，連續12期「二合」玩法單注獎金提高至1500元；每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月7日至22日獎金加碼。

台彩總經理謝志宏表示，今年台灣彩券端午加碼遊戲史上最多、共計5款遊戲獎金加入行列，不過，由於是公益彩券第5屆第1年加碼，首年備償獎金水位較低，少了過去威力彩機動加碼2億元的活動，雖然總加碼獎金不及去年的水準，但與第4屆首年即103年端午加碼4.8億元相比，這次加碼5億元還是比較多； 謝志宏預估，端午加碼的銷售效益將可增加17億元銷售金額。

「大樂透」今年端午將加開「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會；「大樂透」除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），每組獎金100萬元，總加碼金額1億元，若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月5日為止。

今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」，週一至週六天天都有開獎，謝志宏表示，今年對獎方式變得更簡單，過去有正彩、組彩等玩法，現在1注25元好入手的價格，對獎跟統一發票一樣簡單，吸引不少民眾嘗鮮，因此台灣彩券在今年端午首次推出「3星彩」及「4星彩」壹獎獎金翻倍的加碼好康，自5月20日至6月8日「3星彩」壹獎獎金從5千元提高至1萬元；「4星彩」壹獎獎金從5萬元提高至10萬元。

此外，同樣於20日開始加碼的「39樂合彩」至6月1日共計12期「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月7日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法獎金倍數也由6倍提升至7倍。