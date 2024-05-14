揮別經營權之爭紛擾 泰山首季營收再創佳績

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泰山（1218）首季營收達27.55億元，稅後純益1.55億元，EPS為0.32元，相較去年同期近7,000萬虧損大幅增長。

泰山指出，自去（2023）年第三季新經營團隊接手以來，每季都有正向獲利，營收相較同期都有顯著增長。以去年下半年為例，Q3營收33億元、年增5％，創下單季新高，毛利率15.88％，稅後淨利1.75億元、年增11％，單季EPS 0.36元優於同期的0.32元；而Q4營收26.55億元，比去年同期成長約1.35％，毛利率 15.66％；稅後淨利1.97億元，EPS 0.4元。

泰山董事長劉偉龍表示，食品產業對他而言還在學習中，所以直接把各界的第一名請進來是最快的方式！泰山自從新團隊接手後，便積極進行組織改造，成立各事業群、以利潤中心的角度來推動整體的營運工作，整合戰力，延攬人才來改善主導各項內部的經營效益，借重集團幕僚長蘇守斌之前的豐富經驗，與原團隊總經理蔡政達的整合，建造出全新的經營管理團隊。

2024年首季營收再創佳績，毛利率14.33％相較去年同期的10.97％成長3.36個百分點，主要得利於各項管理的精進與生產流程的把關，全面檢視原物料採購、生產製程、品保研發、業務銷售、倉儲庫存到運輸物流，調整每個環節不必要的浪費。在營銷面則著手改善市場上具有未來性與競爭力的產品，提升整體的銷售獲利。更積極重整通路結構，從根本面提升營運績效。

泰山未來也將持續聚焦於核心品類的經營，全面精耕通路、客戶，持續提升內部的經營管理，強化研發、供應鏈的效能。全面回歸「專業經營」的本質，重新擦亮招牌，