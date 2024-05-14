英國研究：減肥針劑可降低20％心臟病發作風險

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英國研究顯示，減肥針劑有助降低心臟病發作的風險，並有益心血管健康。研究形容這項發現可能是「他汀類（statins）藥物以來最大的醫學突破」。

研究發現，服用司美格魯肽（semaglutide，以Wegovy和Ozempic等名稱作為糖尿病及減肥藥物販賣）的受試者，心臟病、中風或因心血管疾病死亡的風險降低20％。除此之外，無論受試者因服用司美格魯肽減重多少，都可以改善心血管狀況。

該研究由倫敦大學學院主導，涵蓋1.7萬名BMI超過27的成年人，他們每週服用2.5毫克司美格魯肽或安慰劑，平均服用40個月。服用司美格魯肽的患者有6.5％出現危及生命安全的心血管疾病，例如心臟病發作，而服用安慰劑的患者則有8％出現類似疾病。

研究主要作者、英國國家心血管研究所（National Institute for Cardiovascular Outcomes Research）所長迪恩菲爾德（John Deanfield）表示，應該將司美格魯肽治療用於心血管疾病常規治療，這樣全英國的數百萬名患者就能在未來數年內受益。他指出，研究顯示司美格魯肽除了減肥外，還存在改善心血管疾病的其他運作機制。

Wegovy原先為糖尿病藥物，英國國民保健署（NHS）已於2023年將其批准用於肥胖症治療。歐洲肥胖研究協會（EASO）理事長哈爾福德（Jason Halford）表示，將Wegovy進一步用於心血管疾病治療可能帶來巨大經濟效益。迪恩菲爾德表示，90年代他汀類藥物（降低膽固醇的藥物）被認為是治療心臟病的革命性突破，司美格魯肽在改善心血管健康方面或許也具備相同的跨時代意義。

另一項基於同一臨床試驗的研究發現，服用司美格魯肽的受試者4年內平均體重減輕10.2％，腰圍減少7.7公分，而安慰劑組體重僅減輕1.5％，腰圍減少1.3公分。