迎向永續時代 5／30 綠色材料與產品創新研討會 熱烈報名中

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在全球日益關注淨零與永續發展的潮流下，塑膠產業也面臨著轉型的壓力與新興產品發展的潛在機會；因應此趨勢，財團法人塑膠工業技術發展中心與會2024台南國際綠色產業展，將於5月30日上午10:00-12:00於大台南會展中心舉辦「綠色循環材料與產品創新應用研討會」，活動免費報名，歡迎有興趣的產業先進，蒞臨參與。

研討會將深入淺出的探討綠色循環材料的創新應用及市場趨勢，塑膠中心團隊將分享中心近年來如何推動塑膠產品的發展朝向創新、前瞻、高值與永續四大價值面向展開，並協助產業界優質廠商透過使用創新的循環材料、產品綠色循環設計、製程中節能減碳等方式開創新產品的開發與搶攻全球氣候變遷下的產品創新的商機。

此次同步邀請到國內外知名的業者分享如何將這些創新材料應用到各個產業中，包括食品容器、包裝材料、交通運輸產業等，例如集泉塑膠董事長詹景忠分享「CPET可回收再生材料的創新應用成果」；新加坡商美利肯化工資深技術經理閔順成將分享「PP材料的創新商業解決方案」等精彩議題。

該研討會採線上報名，報名連結：https://sustactivity.pidc.org.tw/View/ActivityDetail?acid=ST44AO01-5194& 或電洽塑膠中心企劃推廣組林小姐：（04）2359-5900分機224。敬邀對於淨零轉型及永續發展有興趣的業者，踴躍報名參與。