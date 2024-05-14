泰宗攻海外商機 LivPhcD保健品原料拚下半年進軍日本

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泰宗（4169）搶攻全球保健品商機！首創全球唯一的護肝功效原料LivPhcD，正與日本前三大保健食品通路洽談合作機會，力拚下半年挹注業績；另外，總經理王雅俊也領軍參加14日起在日內瓦舉行的「歐洲保健食品暨原料展」（Vitafoods Europe 2024），拓展國際市場。

王雅俊表示，歐洲保健食品暨原料展是全球頂尖的保健食品盛會之一，今年採取實體、線上雙軌並行，線上展於5月6日率先開展，實體展則在14日隆重登場。去年展會吸引全球162個國家、合計逾18,800名保健食品專業人士參觀，今年估計將有超過20,000名參觀者與1,100家廠商參展，展覽規模可望再創新高。

王雅俊說，LivPhcD是以藥品等級高規格開發的功能性保健品原料，在國內陸續取得「有助於降低血清中GOT (AST)和GPT (ALT)值」、「有助於延緩硫代乙醯胺誘導之肝纖維化」以及「有助於延緩因酒精引起之脂肪肝」等三個護肝的健字號認證。今年3月再獲衛福部審查通過，取得「有助於延緩經高脂飼料誘導所引起之脂肪肝」的第四個健字號認證。

此外，以LivPhcD為主原料的上述健字號產品，現正於臺大、北榮和北醫等三大醫學中心，同步進行非酒精性脂肪肝的人體臨床試驗，將召收108名受試者，預計在完成收案取得臨床數據後，將進一步向海外其他國家申請健康食品認證，擴大LivPhcD在護肝市場的滲透率。

王雅俊表示，泰宗自2022年起積極參與國際各大展會，並於日本、馬來西亞、美國、英國、韓國等市場持續推廣LivPhcD，發現國際市場對非酒精性脂肪肝的原料需求殷切，對LivPhcD也表達濃厚的興趣，部分韓國與日本廠商甚至有進一步洽談獨家合作的意願。目前公司正與日本三大保健食品通路洽談合作，LivPhcD有機會於下半年進入日本市場。

根據市場機構Euromonitor研究顯示，2022年全球保健營養食品市場規模為8,697億美元，預測至2026年將突破1兆美元，年均複合成長率5.5％。泰宗將藉由參展進一步提高LivPhcD在全球保健食品產業的知名度與影響力，搶攻龐大保健品市場商機。