和碩聯手恩智浦進攻智慧座艙　期望車用營收持續成長

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電子代工大廠和碩預計6月14日召開股東會，營業報告書指出，目前雖需觀察景氣復甦對市場需求的影響，但資訊產品歷經產業庫存調整，期待換機潮與新興市場的需求增長，同時持續拓展雲端服務商的業務機會，期待帶來顯著營收，14日也宣布與恩智浦的聯合實驗室正式啟用，期望車用營收持續成長。

和碩與恩智浦（NXP）14日宣布成立聯合實驗室，該實驗室主要為加速和碩在車用領域的發展，和碩運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車輛系統解決方案，包括用於汽車EEA（電子／電氣架構）的S32汽車微控制器／微處理器系列產品作為域控制器（domain controller）與區域控制器（zonal controller）。同時，和碩最新的智慧座艙（Smart Cockpit）解決方案採用恩智浦 i.MX應用處理器系列，該解決方案預計在COMPUTEX期間展出。

和碩指出，根據Spherical Insights LLP預測，全球汽車產業規模將從2023年的35,646.7億美元成長至2033年的68,614.5億美元，年複合成長率（CAGR）高達6.77％。軟體正在改變車輛的架構、設計、製造和體驗，和碩與恩智浦的聯合實驗室即是展現透過攜手合作加速汽車應用發展。

和碩董事長童子賢與共同執行長鄭光志、鄧國彥共同簽署的營業報告書中提到，在後疫情時代供應鏈及庫存調節逐步回到正軌，隨著主要經濟體升息循環效應的影響，及地緣政治衝突不斷升溫，造成全球供應鏈面臨許多挑戰。

進而推升其營運成本。下半年雖然物價成長率放緩、各國央行緊縮貨幣政策漸歇，但通膨壓力並未完全消除，終端消費市場需求仍舊低迷，加上疫情後缺工問題、極端氣候的干擾，使得全球經濟復甦動能疲弱

展望2024年，主要國家貨幣政策的動向、科技貿易戰、極端天氣事件、地緣政治風險等因素，將持續為全球景氣復甦及整體消費需求帶來許多不確定性，公司將隨時關注總體經營環境之變化，彈性應變以穩定營運表現。

資訊產品在經過產業庫存調整完畢後，期待疫情後的換機潮及新興市場需求之增長，加上 AI PC 機種的到來，能為整體筆電產品帶來出貨動能，惟須持續觀察景氣復甦對資訊產品實際需求的影響。

此外，預計伺服器相關產品亦會開始少量出貨，並同步積極爭取與拓展雲端服務商及企業端客戶之業務機會，希望後續能有更顯著之營收貢獻；消費性電子產品方面，雖然去年因消費市場需求低迷，整體出貨表現較為放緩，期望今年下半年在景氣回溫之際，能隨著旺季需求效應及新產品推出之下，可刺激終端消費並帶動營收貢獻。