向文學大師致敬！鐵血詩人吳濁流全集出版計畫啟動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

出身新埔鎮的台灣重要文學家吳濁流，後年即將逝世滿50週年，同時也是其名著《亞細亞的孤兒》（原名胡志明）出版80週年，縣長楊文科與客委會主秘也是吳濁流孫女的吳杏村，14日在縣史館宣布啟動吳濁流全集出版計畫，預計以3年時間，經費1800萬元，全面收羅吳濁流作品，重新校譯出版，向文學大師致敬！

楊文科表示，吳濁流在日據時代擁強烈的批判思維和正義理想，寫出當時社會許多現象，以孤帆三部曲《亞細亞的孤兒》、《無花果》、《台灣連翹》等三部長篇小說享譽中外，見證台灣發展的歷史過程，是客家之光、台灣之光。 楊文科說感謝吳濁流文學獎基金會董事吳杏村，近年來把吳濁流精神發揚光大，每年舉辦吳濁流文學獎徵稿，今年擴大到全世界，並持續提高獎金來徵選小說、散文、詩歌、客家詩和兒童讀本，吸引眾多創作者投稿，具體致敬吳濁流老師。

吳杏村表示，89年間父親吳萬鑫將祖父吳濁流手稿、著作、墨寶及圖書等全數捐贈新竹縣政府文化局典藏，就是為了讓祖父卓越的文學成就成為台灣的公共文化財，全集出版計畫啟動也特別展示吳濁流的手稿、照片及著作。

吳杏春說，近年來客籍重要作家如龍瑛宗、鍾理和、鍾肇政、李喬等全集皆已出版，希望藉由此次吳濁流全集出版的機會，拼上台灣客籍作家全集出版的重要圖像。

「這次是國內首度辦理吳濁流全集出版！」文化局長章宗耀指出，1977年張良澤教授曾編著《吳濁流作品集》，並未收錄漢詩、部分長篇、短篇小說及遊記等，吳濁流作為台灣文學代表性作家，尚未有完整、系統性全集問世。

章宗耀指吳濁流的作品豐富，且於台日兩地多次出版，需收集各版本加以考據、校訂、查找散落文章，部分重新翻譯，預計將以3年時間完成漢詩、中文卷、日文卷三階段總計22冊、200多萬字，是一項大工程。