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台泥首季獲利19.56億元 年增39％

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葡萄牙及土耳其的持股比例增加，讓獲利成長；台泥(1101)14日公布首季稅後純益19.56億元，較去年同期增加39％，EPS 0.26。

台泥指出，儘管大陸水泥市場未見起色，但所幸透過增加對葡萄牙及土耳其的持股比例使得獲利增加，讓水泥部門營收比去年第一季同期增加6.4％，不過因為土葡交易3月6日才完成，因此併入營收僅有25天。

另外，儲能及充電樁部門營收也比去年同期增加438％、電池及再生能源也較去年各增加20％以上。這也是台泥首季獲利成長的另一個原因。

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