社宅維修經費龐大 扣分管理制度挨批沒溫度

實踐居住正義，台中市政府積極興建社會住宅，但議員指出，全市目前有9處社會住宅、共入住2719戶，因社宅與一般社區大樓不同，在管理、設施報修等方面問題陸續浮現，誇張的是，全台中第一棟社宅開放入住至今僅7年，9處社宅報修件數已達7210件，且市府用來規範住戶的扣點制度太嚴苛，呼籲管理上應更有溫度。 台中市議會14日進行都發建設水利業務質詢，議員張芬郁、蕭隆澤、陳俞融、謝家宜、陳雅惠、陳淑華關心社宅問題。張芬郁說，9處社宅中，開放入住僅5個月的太平育賢段有428戶人家，不到半年時間設施報修件數已達583件；今年3月才開放入住的東區尚武社宅共有802戶，至今報修件數也達726件，件數之多令人咋舌。 張芬郁強調，目前全市9處社宅分屬2家物業公司管理，市府編列管理費、保養及修繕等費用共7764多萬元，未來是否還得再增加？此外，市府目前採取扣分管理方式，規範的《台中市社會住宅住民生活管理公約》共有16條、180款注意事項，若誤停車位、搬遷停車未依規定都分別要扣10分，被扣100分就得搬離，住民害怕「觸雷」，壓力很大。 陳淑華則說，市府對社宅的規範，民眾最多只能居住6年，但一般受薪階級在台中即便住社宅，6年存下的款項也買不起房子，民眾還是陷入高房價、高房租的漩渦中。謝家宜則建議，社宅承租戶的經濟本就比較弱勢，市府規範民眾入住社宅最長6年，但中央或其他縣市都無此規定，這項措施與實現居住正義的理念背道而馳。 都發局長李正偉表示，從2018年至今有2戶社宅住民因扣分達100分上限被解除租賃契約，但市府都有相關考核機制，也會先提出勸導，未來將重新檢視扣分管理制度，也會研議是否讓社宅住民參與管理。