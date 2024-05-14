520屏東戶政出好禮搶新人 「牛車迎親」噱頭吸睛

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5月20日諧音是「我愛你」，也是每年熱門結婚日，但據統計，屏東縣去年520僅有95對新人登記，為此，屏東縣8間戶政事務所今年各送出好禮盼吸引新人，當中萬丹戶所邀請新人體驗復古「牛車迎親」，重現傳統的浪漫氛圍。

據屏縣府統計，2020年屏東縣520的結婚對數有212對、2021年176對、2022年264對，但去年只有95對，為此，今年屏東市戶所、潮州戶所、東港戶所、恆春戶所、里港戶所、萬丹戶所、內埔戶所、枋寮戶所等8間戶政事務所，將各自送出好禮吸引新人前往登記，且活動提早14日開跑，讓幸福早一點、浪漫久一點。

活動期間，屏東市戶將送14吋行李箱及7吋循環扇各1只，祝福新人「浪漫蜜月輕旅行，一卡皮箱走透透，開心出遊好孕來，幸福成家在屏東」；潮州戶所則精心布置仿新人過烘爐、互敬甜茶、戴戒指的傳統婚禮情境，邀請媒人婆贈予新人吉祥語錄，並贈送精美禮盒。

東港戶所全新打造立體布景式網美造型牆，活動期間致贈「愛你999黃金香氛皂禮盒」，祝新人愛情如黃金般純淨長久、相互「皂」顧一輩子，並於520當天邀請網路畫家Fish現場創作專屬新人的Q版紀念畫。

恆春戶所則於520當天邀請民謠爵士樂團現場演奏，活動期間贈送金鏟子及沐浴禮盒組，並加碼提供飯店住宿券、餐券、行李箱等摸彩禮；里港戶則贈送客製化稻米禮盒1份，祝福新人幸福來「稻」，指定520結婚生效、拍照打卡上傳幸福照片再送加碼禮及家電（微波爐、電磁爐、氣炸烤箱）摸彩券。

萬丹戶所則於520當天上午邀請新人體驗復古「牛車迎親」婚禮，搭配現場薩克斯風演奏，祝福新人「喜犇幸福」，活動期間致贈「520甜蜜兌換券」，指定20日結婚生效再送限定加碼禮。

內埔戶所仿客家婚禮意境擺設客家花轎供新人拍照，事先預約者致贈皮雕藝術家賴春菊老師設計之限量排灣族Q版皮雕作品；枋寮戶所贈送多功能料理鍋、枋寮德興宮註生娘娘加持過之金鏟子禮盒及毛巾熊一對，祝福新人「愛情升溫」、早生貴子。

縣府民政處表示，為節省新人臨櫃等待時間，今年除可預約520日當天辦理結婚登記外，也可在結婚登記日前3個辦公天內，向戶政事務所辧理結婚登記，並指定20日為結婚登記日。