展現合併綜效 台灣大首季營業利益寫6年新高

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台灣大哥大14日召開第1季線上法說會，第1季合併營收482.8億元，較去年同期成長12％；EBITDA 105.9億元，較去年同期成長22％；稅後淨利為29.7億元，較去年同期成長9％；稅後EPS為0.98元，較去年同期成長2％，不僅合併EBITDA創下歷史新高，合併營業利益也創下6年新高，展現合併台灣之星效益。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大在113年第一季繳出了亮眼的財務績效，每股盈餘穩健成長外，自由現金流也十分強勁。核心的行動業務成長趨勢持續，與台灣之星的網路整併執行進度更超前了我們的原本規劃。展望未來，台灣大將致力於加速實現合併綜效，利用我們擴大的規模開展更多商機，以發揮飛輪效應的最大潛力。

台灣大113年第一季三大成長引擎驅動營收成長，與去年同期相比，行動服務營收年增27％，電子商務營收年增7％，家用寬頻用戶數年增4％。與台灣之星於 112年 12 月 1 日完成合併後，113年第一季首次反映台灣之星完整一季之貢獻，不僅合併EBITDA創下歷史新高，合併營業利益也創下2018年以來新高。

行動業務亮點方面，5G滲透率穩步上升，4G用戶續約升轉5G後月租費年增逾四成。台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增達7％，四大獨門方案mo幣多、好速成双、Disney＋、OP響樂生活持續助攻，加上合併台灣之星的挹注，第一季行動服務營收來到159.8億元，年增27％。

電子商務成長動能穩健，momo 113年第一季合併營收為268.8億元，較去年同期成長7％；有購會員數較去年提升7％。另一成長引擎家用寬頻上網服務，113年第一季用戶數年成長達4％。