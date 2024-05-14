華航線上旅展機票下殺82折 祭出抽6張不限航點機票好康

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暑假是旅遊旺季，航空業、郵輪業、旅行業紛紛搶攻商機。疫情後，郵輪旅遊市場逐漸提昇，對航空業造成不小衝擊，華航台北分公司營銷推廣部營業經理宋道明今（14日）表示，東北亞航線如日本的二縣城市等，搭航空旅遊的需求不像去年來得多，粗估約少了1成。

宋道明認為，除了其它航空公司增加航點的競爭，許多民眾改搭郵輪旅遊也是影響因素之一，加上現在消費者聰明旅遊，養成有各種優惠才出手，且吸收到大量資訊，因此選擇性也多。

郵輪與航空旅遊的客群其實仍不同，為了讓旅客及早做旅遊規劃及滿足需求，華航的線上旅展明（15日）開跑，祭出精選航點82折起的優惠，其中馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6000元，首爾未稅6068元起，福岡未稅7708元起，還可搭配熊本、鹿兒島讓旅客九州行程進出自由配，機票價格通通不到8000元。

將進入彩虹花季的北海道，未稅價格最低15555元起，澳洲下殺85折；7月14日開航的西雅圖未稅價最低也只要22092元起，歐洲六大航點全面87折起。活動期間，購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動，有機會抽到全球不限航點來回機票，名額僅2名。

今年台北國際觀光博覽會TTE展期自5月31日至6月3日展開，民眾可在華航櫃位免費喝諾富特的特調咖啡，華航會員訂房可享55折。旅展期間除享有原折扣外，於華航官網購票尚可享受單程機票再減500元，來回再減1000元的優惠。