歷年最年經！15歲通過原住民族語「高級認證」

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宜蘭縣南澳鄉15歲林瀚通過行政院原住民委員會舉辦的「112年族語認證測驗」，通過「高級認證」，原委會大讚林瀚為創下通過高級測驗最年輕考生的紀錄。小小年紀的林瀚表示，族語能充分展現並傳承文化，期待不久的將來，年輕族群都能自信的大聲說出自己的話、唱出族人的歌。

原住民族語言能力認證「中高級、高級」測驗日前放榜，原民會主委夷將Icyang指出，語言扮演著文化傳承的關鍵媒介，此次高級認證測驗30歲以下通過者高達17人，其中，15歲泰雅族考生林瀚為通過高級測驗最年輕的考生，顯見年輕族群對於族語學習也表現出高度熱忱，為族語的傳承和保存帶來正面活力的發展。

當天領獎時，林瀚的奶奶、外婆及媽媽都陪同上台領獎，感到極度光榮；媽媽說，林瀚小時候就黏在外婆身邊，講的童顏童語的族語，常常讓大家啼笑皆非，但一路上看到他對於族語的熱忱跟認真程度，真的為他感到驕傲。

目前就讀羅東高商一年級的林瀚說，從小聽外婆講泰雅族語時就充滿濃厚的興趣，3歲起就當起外婆的小跟班，四處去親朋好友家串門子，聽著他們侃侃而談的母語，在不知不覺中讓他進步神速，加上教會也有族語的課程，只要遇到較艱深的語詞，就會請教擔任牧師的阿姨，他覺得學語言，環境真的很重要。

他說，剛好家裡及部落的長輩都用族語溝通，讓他能將族語轉化成平常的語言，故能在13歲時就通過中高級認證測驗；林瀚未來的第一志願希望能考上國立東華大學民族語言與傳播學系，繼續鑽研族語，推廣傳承給更多年輕人，讓大家能不害羞的講出自己的母語。