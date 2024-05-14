新北小學百人台中戶外教學後上吐下瀉 餐盒驗出沙門氏桿菌

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新北市某國小263位師生7日到台中市新社區戶外教學，不料午後逾百位師生陸續身體不適、上吐下瀉就醫。台中市食安處14日公布調查結果，餐盒食餘檢體檢出沙門氏桿菌，另獲悉新北市各醫院的臨床檢體共有6人檢出沙門氏菌，依涉違反《食安法》將業者移送司法偵辦。

新北市某國小263位師生7日到新社進行戶外教學，中午食用外購餐盒後，下午1點半陸續出現上吐下瀉情形，累計141人身體不適並有約110人就醫；據悉，當日餐盒包括什錦黃金炒飯、照燒雞腿排、椒鹽排骨、培根炒高麗菜、烘蛋、酥炸微笑薯餅等。

食安人員前往業者作業現場稽查發現有積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等缺失，責令業者暫停作業及進行消毒，複查未合格前不得供餐，目前仍在停業中。食安人員也於現場採集餐盒食餘檢體1件，炒鍋、鏟子、夾子等環境檢體3件，及人體檢體14件送驗。

食安處14日公布檢驗結果，其中食餘檢體（餐盒）確認檢出沙門氏桿菌陽性，3件環境檢體陰性，14件人體檢體尚在檢驗中。另初步獲悉，新北市各醫院的臨床檢體共有6人檢出沙門氏菌，已檢附相關資料，依涉違反《食安法》規定移送檢調偵辦。

另有關家長要求場域停業，農業局表示，經查該場域非農業局輔導休閒農場，而是台灣休閒農業發展協會依據「特色農業旅遊場域認證委員會訂定要點」認定的特色農業旅遊場域，農業局已向該會反映家長提出的環境衛生問題，要求業者加速改善。