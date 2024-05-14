「麥森瓷器特展」台中大遠百登場 瓷畫家當場展現精湛技藝

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國裕精品「麥森瓷器特展」全台巡迴展，自今（14）日起至5／19在台中大遠百登場，今日盛大舉辦開展活動，數十位收藏家到場支持。今年特展以「龍耀麥森」為主題，展出精品件件璀璨華麗，豐富多元；尤其是新增多件蘊含東方元素的經典佳作，讓人驚艷。

此外，麥森今年有三位國際瓷畫大師抵台獻藝，將輪流巡迴各場與收藏家互動；其中，台中場由瓷畫家莉迪亞‧許倫克現場展現技藝，為這場繽紛絢爛的藝術饗宴增添光彩。

國裕精品執行董事欒慎寰表示，今年展出作品，不論造型、主題、色彩及多樣性，都是近年最精彩又具特色的，例如為迎接龍年，麥森瓷畫家特別推出一系列以龍為主題的美瓷，例如《瑞龍展鴻圖》花瓶、《薪火相傳》花瓶、《祥龍迎春》壁畫、《龍華富貴》壁畫等。

還有，以東方印象和典型器形的精品，有《福祿雙喜》花瓶、《春深時節又逢君》花瓶、《麥森晨曦蜥蜴》花瓶、《自在飛花》茶具組、《四季賞花樂》茶具組、《春風萬里》茶葉罐等，一償典藏家期待以麥森之工藝，享用中式器具心願。

至於歐風美瓷也不遑多讓，《一世情緣》花瓶、《天長地久》花瓶、《有情萬物》水果架等傑作，將遐想飛向18、19世紀的歐洲，甚至遙遠的希羅神話，真切體現歐洲瓷器的西方風華。

今年特展還出現許多精巧的瓷偶，有從麥森雕塑家昆德勒大師的傳世之作擷取的靈感，例如《歡樂頌》、《音樂嘉年華》瓷偶組；也有後代名家的動物瓷偶，如《皇家之旅》、《心有靈犀》瓷偶，都是值得珍藏的藝術品。

另有兩項特殊選項，一是全球獨家之作瓷書《領航者》，二是市場鮮見之瓷枕造型的《玫瑰舞曲》；絕妙的是，麥森藝術家精巧地將之改良為花器與托盤，讓人眼睛一亮。

值得一提的是，在台中與收藏家相會的瓷畫家莉迪亞‧許倫克（Lidija Schrenk），她最擅長從歷史取材，作品能反映最真實的歐洲風貌，也賦予作品當代歐洲美學印象，呈現特有的古今交錯的歐洲品味。這次她帶來珍稀限量作品，並在現場展演精湛技藝，引起藏家的矚目！