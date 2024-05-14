房市問題難解 內政部沒招了？林右昌：路是對的、需要時間

內政部祭出各項管制、修法政策，但市場房價仍不甩重拳持續上漲，外界質疑內政部沒有直搗核心，房市問題未解。對此，林右昌14日指出，房市的問題永遠都會存在，住宅問題不會有被解決的一天，不同階段會有不同的課題；他表示，當前是都會蛋黃區的住宅供給量不足，透過社宅政策可逐步緩解，路是對的，但需要時間、不會立即見效。

林右昌表示，去年7月平均地權修法上路已全面阻絕紅單炒作行為，而房價續漲，當中有市場的機制和多項因素，內政部政策的著力點在於提升住宅空間和供給的課題；他直言，房市問題永遠都會存在，住宅問題不會有被解決的一天，只是在不同階段會有不同的問題，當中也包含了住宅課題和市場供需。

面對住宅課題，林右昌說，內政部除了打擊炒作，也致力提升「住宅供給」，但同時牽涉地方政府的都市計畫規劃，進而影響都會區的住宅供給量。他指出，當前蛋黃區的住宅供給量過少、供需失衡，是造成房價高漲的主因之一，而內政部在空間管理部門的權責內，盡力提升住宅的供給、社會住宅的供給，但這部分很難一步到位。

若從金融面下手，直接遏止房價的手段就是提高利率，但在金融財稅的決定不會只看房地產單一面向，也會考慮到製造業出口導向的需求，此外，一旦房價下跌，將對擁房者造成的資產縮水且房貸續繳的雙重打擊，也可能產生後續金融壞帳或日本的問題。

林右昌強調，社會住宅的路是對的，但是急不來，需要時間讓他慢慢完成，住宅供給的壓力就會得到緩解；也正是因為需要時間，在社宅的量尚未實際到位前，透過包租代管、300億租金補貼等方案，作為居住正義路上的「替代性」良藥緩解，讓民眾租屋壓力得到減壓，一步步去解決問題。

蔡政府8年的12萬戶直接興建社宅，預計今年底前全數發包待開工，準總統賴清德也會在後續8年再增加13萬戶社宅，即便達到25萬戶社宅，對於整體住宅存量比率而言，仍然不夠；林右昌表示，隨社宅越蓋越多，未來需求會慢慢下降，但仍不會是最終解方，他強調，住宅課題不是一帖藥下去就可全部解決。