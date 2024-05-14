LINE Pay線上旅展推旅遊行程、各式票券優惠

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享受旅遊又精省荷包就靠LINE Pay。行動支付LINE Pay攜手多家旅遊品牌推「LINE Pay旅人季」線上旅展，機票、國內外自由行、住宿票券等多項優惠促銷，週週可領LINE Pay優惠券，最高單筆可折1,200元，使用指定信用卡再享最高3％回饋；此外，更有LINE Pay獨家優惠包括Klook台日泰港新精選飯店88折、老爺酒店集團線上旅展購買票券滿額最高獲LINE POINTS 1,000點回饋，掌握回饋密技，輕鬆成為愉快又聰明的旅遊達人。

LINE Pay指出，國人旅遊最喜愛精打細算、搭配各種優惠回饋方案，讓旅費可以發揮最大效益。觀察發現，用戶喜歡透過LINE Pay並以LINE POINTS折抵高額機票或旅行團團費，等同不用花錢就可享受免費出國旅遊；此外，線上票券、SIM卡或eSIM卡、各地交通票券等，也是偏好的熱門商品，且用戶喜愛疊加使用LINE Pay優惠券，善用折扣享受省錢小確幸。

「LINE Pay旅人季」即日起至6月3日止，與Klook、易遊網、雄獅旅遊、山富旅遊、東南旅遊、五福旅遊及老爺酒店集團，推出包含機票、國內外機加酒自由行、國內外旅遊票券、住宿券等多項優惠。消費者週週最多可領1200元、500元、150元、50元、15元共5張優惠券，可於各式商品消費滿額時立即折抵，若綁定中信LINE Pay卡或富邦J卡付款，單筆消費不限金額再享最高3％回饋。

提供LINE Pay用戶最佳優惠，想自由行的旅客，雄獅旅遊推出「曼谷精品型酒店自由行19,999元起」、東南旅行社「東京5日17,407元起」輕鬆出遊；團體旅遊可參考山富旅遊「直飛泰國普吉島身心靈放鬆行程，每人19,900元起」；海外旅遊網路必備eSIM，Klook推出日本4Ｇ上網高速吃到飽4天207元起，韓國4G單日最低79元起。國旅部分，易遊網推出「指定環島之星列車套票買1送1」1,500元起，五福旅遊推出「司馬庫斯、巨木步道森林浴2日」7,500元起還送小費。

Klook與老爺酒店集團線上旅展更推出LINE Pay獨家加碼活動。Klook即日起至6月6日，單筆消費滿3,000元送LINE POINTS 5％優惠券，Klook新戶指定時段消費滿1,000元享LINE POINTS 5％回饋，輸入Klook指定優惠碼【LINEPay88】還享日本、泰國、台灣、香港、新加坡等精選飯店88折。老爺酒店集團線上旅展即日起至5月16日，單筆消費滿10,000元享250點回饋，單筆消費滿25,000元再享750點回饋，等同最高可獲1,000點回饋。