臺僑商好夥伴 第一銀行連四年蟬聯海外信保「總送保融資金額優等獎」

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金融監督管理委員會、僑務委員會及海外信用保證基金於5月14日舉辦112年度「績優金融機構頒獎典禮」，第一銀行勇奪「總送保融資金額優等獎」，已連續四年獲此殊榮，深耕海外市場成績斐然、備受肯定。

第一銀行積極響應政府政策，除推動新南向業務外，面對疫後辦公型態改變及高利環境，更配合政府政策，積極運用海外信用保證機制，協助企業取得海外營運發展所需資金，壯大營運規模，成為海外臺僑商最堅強的後盾。

目前第一銀行於全球擁有43個海外據點，尤其在新南向據點達19處，東協10國中已於8國設有據點，位居公股銀行之冠；未來，第一銀行將持續致力於拓展海外佈局，發揮全球綿密據點優勢與中小企業之豐厚基磐，穩健發展海外市場，落實在地化經營，並結合海外信用保證機制，為客戶提供更優質的金融服務，成為臺僑商進軍海外當地市場的重要金融好夥伴。

另外，第一銀行文教基金會長期深耕本土藝文，無償提供國內藝術家創作發表之平臺與機會，5月14日於第一藝術空間邀請藝術家林宗賢展出，結合傳統題材與西方技法，以不同媒材展現其藝術創作，內容從經典到當代，從平面到立體，近35件精采作品呈現給大家，歡迎民眾蒞臨欣賞。

林宗賢以新的藝術形式和語言，重新詮釋傳統繪畫題材，創作出貼近當代人思想的作品，象徵富貴的牡丹花、有著金玉滿堂寓意的金魚和代表福氣的蝴蝶，都是其創作的主要元素，融合東西方文化思維，創造出炫麗的視覺效果。

近年林宗賢潛心專研釉彩在瓷器上的表現，本次展覽除了平面繪畫作品外，同時也展出多件彩瓷作品，雖是以傳統的高溫釉下彩技法表現，卻能在框架中綻放新的創意，在自然、奔放中蘊含細膩的巧思，加上高超的設計能力與美感，讓青花瓷跳脫工藝品的既定印象，別出心裁的作品令人賞心悅目。

第一銀行文教基金會自2011年起，將第一銀行總部大樓1、2樓打造為「第一藝術空間」，使商業大樓成為優雅藝文走廊，以企業力量促進本土藝術發展；希望藉由此次林宗賢「藏富」展覽，讓民眾能近距離欣賞傳統文化之美，深刻感受作品所傳達的絢麗溫暖。

展覽地點：第一銀行總行1、2樓(臺北市重慶南路一段30號)，展覽日期：2024年5月14日至6月18日，展覽時間：每週一至週五9：00至15：30止。