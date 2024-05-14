興富發Q1營收、獲利衰退4成多 估業績高峰落在下半年

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興富發（2542）今（14）日召開董事會，通過2024年第一季合併財報，單季營收52.1億元，稅後純益5.94億元，EPS為0.32元，較去年同期，同步衰退幅度都在4成以上；不過全年完工量將上看400億元，至少有5筆新案。市場預期，今年業績高峰將落在下半年，呈現「倒吃甘蔗」趨勢。

今天興富發公布第一季合併財報，營收達52.1％，比去年同期的91.05億元，衰退42.78％；稅後純益5.94億元，比去年同期10.3億元，下滑42.33％；每股稅後純益0.32元，比去年同期的0.62元，減少48％。

其中，興富發100％持股的子公司齊裕營造，貢獻1.45億元投資獲利；持股5.25％的潤隆（1808），貢獻0.16億元獲利。

今年興富發4月營收26.39億元，年增率高達304.27％，月減14.88％。累計前4月營收為78.49億元，累計年減少19.56％。

展望全年，興富發今年將有6筆新案交屋，包括去年因工安事件被要求停工的「文心愛悅」總銷67億元，最近已開始交屋認列，以及「興富發T1」76億元 、「站前新銳」149億元、「愛琴海」61億元、「愛琴河左岸」55億元、「興富發博愛」26億元；其中「興富發博愛」能實際交屋時間可能落在明年，估計今年可完工量可望超過400億元。

再加上轉投資的潤隆，可供興富發挹注業績，全年成長力道可期，壓軸時間，將落在下半年。

至於2025年，興富發完工交屋量，將激增至858億元；2026年達825億元；2027年更爆量到1,132億元；2028年則有741億元；2029年預計有445億元新案完工。未來5年，業績放量成長可期。