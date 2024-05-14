提前解約不打折 Bankee推「先講利」外幣定存 兼具定存和活存優勢

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受到升息影響，國人將目光轉向存款，作為資產配置的主要選擇。然而，定存和活存各自擁有其優勢，往往使人陷入選擇困境。為了解決這一難題，遠東商銀Bankee社群銀行推出了全臺首創的「先講利」外幣定期存款專案，打破傳統定存與活存的疆界，同時擁有高利率、高彈性、低門檻三大特色，使客戶能透過一項商品享有兩者優勢，不需再費心做抉擇。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，「先講利」外幣定期存款專案是在洞悉數位客戶需求和痛點後，顛覆傳統思維設計出的創新商品，鼓勵客戶「只要先講！利息就不會被打折」。單筆定存金額最低等值美元100元就可以存錢，並可自行選擇每月領息或到期一次領息，客戶如需解約，只要提前15天於Bankee APP上預約解約（限解約當日已存滿一個月之外幣定期存款），仍享有存入當日Bankee外幣「定期存款」利率計息，利息不打折。

看準客戶選擇存款商品時，經常對「彈性程度」、「利率高低」和「承作門檻」感到困擾，遠東商銀Bankee社群銀行「先講利」外幣定期存款專案祭出三大創新突破來滿足客戶需求。

突破一：突破定存利率和天期限制，提前解約仍可享高利。

有些人不喜歡將資金綁定一年期，但選擇三個月或六個月等較短天期，利率就只會更低。過往定存雖有推出短期高利率，但有活動時間限制，需要客戶立刻注入新資金換匯，可能出現「賺了利息，賠了匯差」的情況。遠東商銀Bankee社群銀行的「先講利」外幣定期存款專案讓客戶可以隨心意和需求自行決定解約時間；以美元來說，提前15天「預約解約」依舊可享高達3.85％的一年期美元(外幣)定期存款高利。

突破二：突破定存提前解約打折常規，兼具活存高彈性。

當客戶選擇了定存商品，卻在定存期間因急需用錢而不得已選擇解約時，將會面臨利息也會跟著打折的情況。遠東商銀Bankee社群銀行「先講利」外幣定期存款打破了定存最大缺點，也就是本金無法彈性使用，讓客戶提前15天於Bankee APP上預約解約（限解約當日已存滿一個月之外幣定期存款），資金即可靈活運用，且利息完全不打折。

突破三：突破定存高門檻限制，美元百元起存。

對於剛開始理財或小有外幣投資需求的年輕族群或客戶，可能因外幣投資金額不高，在一般外幣定存設有等值美元1,000元以上較高起存門檻之情況下，遲遲未開始定存。遠東商銀Bankee社群銀行的「先講利」外幣定期存款專案提供超低承作門檻，只要有等值美元100元起就可以開始定存，讓資金有限或初涉略外幣投資的小資族或客戶踏出體驗外幣理財的第一步。

遠東商銀Bankee社群銀行「先講利」外幣定期存款專案，設計讓客戶可選擇「預約解約」或「立即解約」兩種模式。若是選擇「預約解約」，可預先設定15天後已存滿一個月之定期存款解約，解約利息依實際存款天數以存入當日(開單日)Bankee牌告外幣「定期存款」利率按足月計息（不足一月部分，按日計息）。若是要「立即解約」，即以設定完成當天為解約日，倘解約日定期存款未存滿一個月者，不給付利息；定期存款已存滿一個月而立即解約者，則是依實際存款天數以存入當日(開單日)Bankee牌告「活期存款」利率按足月計息（不足一月部分，按日計息）。

遠東商銀Bankee社群銀行「先講利」外幣定期存款專案於Bankee APP上即可申請，存期固定為一年期（單利計息），並提供12種外幣幣別供客戶選擇，包括美元、日圓、人民幣、歐元、港幣、澳幣、英鎊、瑞士法朗、新加坡幣、加拿大幣、紐西蘭幣、南非幣等。