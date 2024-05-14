小心假申貸真詐騙 金融比較平台助辨別

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金融詐騙手法層出不窮，案件激增創新高。據警政署統計，2023年詐欺案累計高達30,823件，較2022年增加28.17％，其中投資詐欺高達11,775件，較2022年增加近八成。

金融比較平台Money101指出，透過站內月均5百萬流量觀察到每年高峰期落於三月至五月間，此期間月均流量相較其他月均數增長逾 20％，推測五月綜所稅，加上母親節消費檔期，短期資金需求激增，呼籲民眾小心預防新型金融詐騙手法，多加善用平台提供金融產品比較服務、月還款額比較或最低貸款利率等，評估符合自身需求的方案。

MoneyHerop Group（Nasdaq 股票代號：MNY)在台公司Money101提供多樣化的消費金融資訊及透明化產品比較，加上會員活躍量，今年Q1較去年同期成功幫助消費者找到合適的金融產品案量增長25.65％。正值稅季高峰，恐怕偽冒金融機構或財經專家的詐騙手法頻傳，民眾應提高警覺，提升防詐辨別能力。民眾可比較最低利率、試算月還款額等，有效評估產品。

若有資金需求者，不妨可參考稅季優利方案。

一、滙豐銀行，滙豐銀行祭出稅季減壓專案，超低首期利率0.01％，第二期起貸款利率2.54％～15.99％機動計息，限定通路申辦享開辦費0元起，且符合條件最優享攜帶式藍牙喇叭或宜睿即享券6,000元二擇一，核貸後最快1小時撥款。

二、永豐銀行，永豐銀行搶攻貸款高峰，數時貸手續費0元起、首期固定利率0.01％，第二期起為機動利率2.4％～14.99％，指定通路申辦符合條件再享宜睿2,000元即享券。

三、中國信託，中國信託Online貸祭出首期年利率0.01％，以貸款金額30萬元試算，第2期起年利率2.90％起，開辦費3,000元、貸款84期為例，最低每月還款額約3,573元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申貸。指定通路申辦符合條件撥貸即贈2,000元電子禮券。

四、台北富邦，台北富邦銀行Money101通路限定專案，提供首期年利率0.01％，優惠免手續費，最高可貸500萬元，若以貸款金額10萬元試算、36期還款期為例，最低每月還款額約2,778元，提供急需小額資金參考。

五、凱基銀行，凱基銀行Money101信貸專案祭出一段式利率1.98％起，指定通路申辦開辦費最低0元起，最高可貸800萬元，活動期間內申辦且符合條件撥貸即贈2,000元電子禮券。

貸款方案千百萬種，金融比較平台Money101提醒消費者申辦信貸若只比較利率高低，容易忽略其他規費支出及綁約條款，申辦前建議多留意契約是否有綁約條款，若有提前清償罰鍰就得多負擔3～4％不等違約金。

如何尋找適合自身條件的貸款方案，Money101金融比較平台彙整市場常見貸款方案，一站即可搜尋各金融機構的活動優惠，立即比較稅季期間貸款方案訊息，找到符合需求的金融產品。