前四月EPS轉強 台灣百和1.55元，百和-KY0.3元

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台灣百和（9938）及百和-KY（8404）受惠新產品發酵貢獻，及整體市場需求增加，累計前四月獲利聯袂轉強，台灣百和14日公布累計前四月合併營收47.89億元，年增25.2％，稅後純益4.63億元，年增240.7％，EPS 1.55元，優於去年同期0.46元。

無獨有偶，百和-KY 14日公布累計前四月合併營收逾21.14億元，年增36.3％，稅後純益逾1.14億元，優於去年同期稅後純損2.47億元，EPS 0.3元，優於去年同期每股稅後純損0.75元。

台灣百和自結4月合併營收12.34億元，年增50.04％，稅後純益1.3億元，EPS0.43元；同樣地，百和-KY自結4月合併營收5.82億元，稅後純益4,716萬元，EPS0.12元。

台灣百和透露，4月產品類別營收占比，分別為織帶鞋帶48.9％、黏扣帶13.8％、針織經編緹花13.4％、鬆緊帶12.9％、射出帶7.4％，及其他3.6％。

集團2024年前四月各區域營收占比（含房地產），分別為百和-KY44％、越南百和30％、台灣百和15％、印尼百和8％，及北美百和3％。

台灣百和說，集團面料系列，包括針織經編緹花網布，及梭織緹花布，由於新產品產能逐漸拉高，集團今年針織經編緹花營收還有機會放大。

台灣百和截至今年3月31日止，百和擁有340項各國專利，台灣百和往來客戶，寶成、豐泰、宏福、清祿、隆典、萬邦及中菲等多家公司。

台灣百和表示，集團競爭優勢，包括研發團隊能力強，掌握市場流行趨勢、持續開發專利產品，深獲國際品牌指定使用、產品品質佳，深獲國際知名品牌認同，加上全球布局，發揮集團整體綜效、產品線齊全，可提供一次購足服務及由OEM轉型ODM，與客戶緊密結合，都是集團業績增長的主因。

台灣百和透露，集團未來發展計畫，包括產品研發設計與國際知名品牌同步，建立策略夥伴關係、持續開發專利特殊商品，提高產品附加價值、集團分工策略，並善用大陸、越南、印尼生產資源、降低產品成本，及持續著重環保意識綠色工廠，以實際行動，愛護地球。