看好房市「唯小不敗」 甲山林集團520檔期推案目標近500億元

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看好台灣房市「唯小不敗」！房地產代銷龍頭甲山林集團在即將而來的520檔期，推案目標備妥近500億元；展望全年，集團的簽約銷售目標，將上看1,500億元，較去年全年約1,200億元，可望有2成的成長空間；其中，有8成業績會入帳在愛山林建設（2540）。

愛山林建設總經理張境在表示，甲山林集團及愛山林今年1月至5月12日截至本周為止，已銷售簽約金額達600億元，比去年同期成長20％。其中，小坪數占8成，「唯小不敗！」甲山林集團去年簽約銷售約12,00億元，2024年簽約銷售的目標，希望超過1,500億元；其中，有8成會入帳在愛山林。

今年第1季剛出爐的財報也顯示，愛山林獲利極佳，營收23.29億元，年增逾55％，毛利率達52.55％、年增28個百分點，營業淨利9.25億元、年增2.69倍，稅前淨利8.60億元、年增3.7倍，稅後純益6.01億、年增3.32倍，EPS 1.53元、優於去年同期的0.38元。

張境在表示，甲山林及愛山林在520檔案，全台將籌備推出485億元的新案，維持去年水準。接下來，自建案完工入帳會是重點之一，原本預估2024年完工量會有50億元，但屏東帝寶案將遞延完工，今年估計約有20~30億元自建案完工交屋。

明年之後，自建案完工量會比較多，「新竹帝寶」1期將完工交屋；2026年可望有200多億元自建案交屋入帳。