Uber併購熊貓恐破局？ 公平會認定獨占！禁止結合有4前例

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外送平台巨頭Uber Eats今日宣布，以9.5億美元併購龍頭foodpanda，預計2025上半年完成交易。由於兩家合併後，市占率超過8成，網友哀號以後「外送價會調漲」。對此公平會表示，此案結合後已是「獨占」，後續會花很多時間嚴審。如果真有「整碗捧去」濫用市場力情形，不排除禁止結合可能。

只是公平會創會以來，也僅只有4例併購被禁止結合，外送雙雄合併案是否成為第5家否決案，後續備受關注。

公平會副主委陳志民表示，此案送來後，該會將從市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果（聯合行為）、市場效益等四大原則審查，但「兩家結合後，市占率超過8成，這已經是獨占了」。

不過陳強調，市佔大也不代表就是違法或是一定駁回，認定關鍵還在於，「濫用市場力的可能性是不是很高」。理論上，結合(併購)可讓企業成本降低，反映給消費者能有較低收費與比較好品質，但壞處會不會因市場集中度，少了競爭對手，帶來「限制競爭」效果，其他市場參與者遭到排擠，讓業者更有漲價能力，對市場不利。

陳志民指出，這會是未來審查重點，也就是併購後業者「做壞事可能性高不高，會不會整碗捧去」。他說明，此案後續會有座談會、公聽會，聽取各界意見。雖市佔過高，公平會未必就一定不准併購，但是確實「不排除此可能性(禁止結合)」。

即使Uber Eats吃下foodpanda案可獲通過，公平會也可能採用最嚴格的附帶負擔作法，要求很多附帶條件加以限制，避免其壟斷能力任意主導市場。