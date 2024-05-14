裕慶-KY斥資逾1.2億元 購買新莊中平路429號11樓及車位

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商用展示架廠-裕慶-KY（6957）14日經董事會決議購買不動產，斥資逾1.2億元，購買新北市新莊區中平路429號11樓及車位，做為公司自用辦公處所。裕慶-KY表示，受惠Lowe's、Kohl's及可口可樂等客戶商用展示架訂單出貨認列，及智能電動床機構件穩定銷售貢獻等，因而帶動4月營收同期新高。

裕慶-KY指出，以商用展示架產業特性，除客戶新展店帶動商用展示架專案訂單需求，一般約2～3年進行區域門市改裝。為降低單一客戶展店、改裝循環週期，對於公司營運波動影響，裕慶-KY採取擴大客戶服務量體，迄今累積超過30家品牌客戶服務實績，直接銷售客戶比例提升至89.87％，並透過「加值」服務、ODM業務轉型，藉以強化品牌客戶長期業務黏著度。

裕慶-KY指出，集團亦深化智能電動床機構件領域布局，以商用展示架，及智能電動床機構件兩大業務引擎，藉以壯大集團營運規模。

展望未來營運，裕慶-KY看好步入傳統出貨旺季，加上目前主要客戶訂單保持良好需求，有望帶動營運成長動能。此外，公司觀察近年科技與消費型態改變，掀起自助結帳、展示架個性化風格設計與智能電子化趨勢。

為此，裕慶-KY亦針對旗下商用展示架、智能電動床產品開發，與電子裝置結合，包括智能灌溉植物展示架、應用於智能電動床的智能感測模組等，並已陸續與客戶完成送樣、廠內驗證，有機會於下半年陸續完成試量單出貨，增添未來營運良好成績。