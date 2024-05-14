大林慈濟全台自創《行動護理APP》 護理師一試就愛上

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嘉義大林慈濟醫院研發首款《行動護理APP》，從研發、試用到正式上線，全靠慈濟醫院「小蟻雄兵」通力合作，結合行動掃碼、語音及ChatGPT等多項功能，讓護理師「單手一指」，成功翻轉臨床護理工作效能，一試就愛上。

由大林慈濟智慧醫療創新中心與護理部通力合作開發出的《行動護理APP》，是以護理核心作業為主軸的個人行動助理APP，成功整合護理師經常性作業，讓流程更便利、上手，包括行動病歷、醫囑確認、語音及ChatGPT輔助護理紀錄等，讓護理人員依時間序自動安排應執行的醫囑，搭配語音轉文字功能，可立即記錄病人事件，同時以ChatGPT自動整理成護理紀錄，替代傳統上班時必備手寫、手抄夾板，把原本寫滿提醒註記的個人工作板夾改由數位化、自動化、視覺化。

「使用3天就愛不釋手」，6A病房副護理長林劉文斌說，這款APP好處，它可以隨時觀察病人生命徵象、檢驗報告、檢體，更重要的是它還結合「行動給藥」，例如，在醫師查房時臨時下醫囑記錄，在病房內即時記錄，包含護理記錄，只要輸入關鍵字，功能跳出整個模板模組，「1台手機就可抵1整台電腦」。

林劉文斌說，在臨床護理工作上，無法隨時推著體積較大護理行動工作車進出病室，現在只要拿著手機，打開《行動護理APP》就可執行給藥，而且可以當場給完、當場確認，系統還有「除錯警示功能」不用擔心給錯藥，給錯病人，大大減輕工作負擔。

醫務秘書暨智慧醫療創新中心主任林庭光說，《行動護理APP》跨平台運行，支援多種操作系統，包括IOS、Android、Windows、Mac等，護理人員可以輕鬆地完成各項工作，功能簡潔、快速安全、易於維護，資料精準且易於辨識。

林庭光強調，《行動護理APP》設計有人臉辨識等管道限制，只有透過醫院網路、上班人員才能登入使用，上傳的照片記錄完成就會刪除，系統有問題主管單位會收到警示訊息，都有層層把關。

大林慈濟醫院院長賴寧生說，護理師一人要照顧8到12名病患，病患狀況要回到護理站使用桌上型電腦記錄，還要進行通知醫師、確認醫囑、給藥等工作，「行動護理APP」能讓護理師工作更有效率。

工研院副所長張慈映說，目前國內多是單一功能的護理APP，大林慈濟APP功能將多項護理工作需求功能整合一起，是全國首創的行動護理APP，很值得推廣至護理、醫事機構使用。