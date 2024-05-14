青海淘金客淪撕票綁匪 日月山埋屍案主謀伏法

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青海省海南州中級人民法院14日消息，轟動一時，事後還被拍成電影《日月山埋屍案》的2002年「8·07」109國道埋屍案，主謀馬成於5月13日，經大陸最高人民法院下達執行死刑命令伏法，海南州人民檢察院依法派員臨場監督。

大陸青藏公路109國道埋屍案，又稱日月山埋屍案，是2002年，馬成團夥在西寧及湟中、互助等地網羅社會閒散人員，入山淘金，金脈枯竭後，一干人等轉化成黑道組織，長期從事尋釁滋事、敲詐勒索、故意傷害、搶劫、綁架、非法拘禁等多項違法犯罪活動，嚴重擾亂正常社會秩序。團夥18名骨幹成員，多數是湟中縣大才鄉人，其中12人與馬成同村，是一個以宗族為紐帶的涉黑組織。

被害人男子馬玉珍是名二手車商，當年連遭綁架兩次擄人勒贖，第一次被洗劫逃出後，又遭綁架，埋屍於109國道日月山附近。

本案早於2003年偵破，但主嫌馬成在逃，同夥誤導被害人埋屍國道下方，當年路政單位以「成本太高」，拒絕開挖，檢警竟然一拖16年沒有偵辦。

直到2019年6月該案元凶馬成被緝拿歸案。2019年10月7日青海公安在埋屍區域起獲一具遺骸，經青海省公安廳刑事科學技術研究管理中心DNA比對檢驗，認定遺骸係被害人馬某。

2019年11月29日，在中央第18督導組「回頭看」推動下，該案成功破獲，受害人遺骸終被起獲，並抓獲犯罪嫌疑人61名。

2020年10月30日，青海省海南藏族自治州中級人民法院一審作出判決，當天刑事審判庭庭長、該案審判長錢悅宣讀了長達93頁的判決書，宣讀過程持續了2小時40分鐘。被告張成虎、馬成分別被判處無期徒刑、死刑，剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產，被告馬富錄、馬登月等37人分別被判處有期徒刑23年至2年不等。

「109國道埋屍案」的元凶馬成，綽號牙板，係西寧市湟中縣大才鄉上錯隆村人。日月山坐落在西寧市湟源縣西南，屬祁連山脈，是進入青藏高原的必經之地。109國道之青藏公路通過的日月山口為海拔3520米，是青海湖東部的天然水壩。