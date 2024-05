老外說I was today years old，跟他的幾歲沒關係！

Jessica和朋友在線上聊天,在台灣待一段時間了的外國朋友,終於逛了台灣的夜市,吃到人生第一次臭豆腐、蚵仔煎。朋友在Line上說道:

"I was today years old…."

這話看得Jessica滿頭霧水,「我是今天的歲數」,難道是慶祝生日,去逛夜市嗎?

1. I was today years old.

(X)我是今天的歳數。

(O)一直到今天我才知道/我生平第一次…

“I was today years old.”是這幾年來社交網路的流行語,意思是,搞了這麼久,今天第一次嘗試,好像今天才出生一樣。

特別是一件事情,大家都知道,大家都吃過,但你卻今天才體驗到,就可以用這句,是一種幽默的口吻。

"I was today years old" 後面常常會跟著when I learned/when I found out….…。

I was today years old when I went to the night market. 我生平第一次去逛夜市。

2. Like there is /was no tomorrow.

(X)就像沒有明天。

(O)過分地,瘋狂地,不顧一切地,毫無節制地

“Like there’s no tomorrow.”字面上是「好像沒有明天」,如果沒有明天,所有長遠的打算都不必在意了,引申為「不顧一切,瘋狂的」。

例如:

They were eating like there’s no tomorrow. 他們狼吞虎嚥地吃,好像沒有了下一頓了一般。

After he won the lottery, he began spending money like there was no tomorrow. 他贏了彩票後,開始拼命花錢。

3. I wasn’t born yesterday.

(X)我不是昨天出生。

(O)別當我是三歲小孩。

老外說I was not born yesterday的時候,不是在討論年紀。這句話有點嗆,我不是昨天才生的,有點像中文裡的,別當我是三歲小孩。

也就是,你說的我不信。

You don't fool me - I wasn't born yesterday. 不要愚弄我—我可不是三歲小孩。

4. I need it yesterday.

(X)我昨天需要。

(O)我馬上就要。

Need it yesterday聽起來不太合理,昨天都過去了,怎麼要?

這句話大多用在回應別人問"When do you need this?"時,回答"I need it yesterday!",意思早該給了,我現在就要。是強勢的口吻。

看一下對話,體驗一下口氣:

Mary: Where's the contract? 合約在哪兒?

Sue: Do you need it now? 你現在要嗎?

Mary: I need it yesterday! Where is it? 早就該給了,在哪兒。

本文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。