麻省理工年年爆滿表達課，教你精準預測群眾心理

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《麻省理工全能表達課》作者派屈克．溫斯頓在MIT任教近50年，曾任MIT人工智慧實驗室主任長達25年，他認為無論想法多有見地，除非能以清晰明確且富有情感的方式表達，否則難以引人注意。他將40年表達課程精華撰寫成書，可以應用於面試、銷售、學術、商界等各領域，任何人都可以成為高效溝通者。

◎你必須直指重點

我曾長期擔任加州聖地牙哥美國海軍研究諮詢委員會（US Naval Research Advisory Committee, NRAC）的成員，經常到訪聖地牙哥。這個歷史悠久的組織向美國海軍部提供科學和科技事務的建議。有一天，我和另外兩位成員，德州大學的威廉．威爾頓（William Weldon）以及科羅拉多大學的朵蘿莉絲．艾特（Delores Etter）教授在魚市場餐廳用餐。

我們聊到招聘新教職員工的事情。我問道：「面談時，你們會重視哪些特質？」朵蘿莉絲回答：「對方必需闡明自己的職涯規畫，並且已經為此付諸行動。」比爾立刻表示同意。

我再問：「求職者有多少時間來表達這樣的願景目標？」比爾回答：「不超過5分鐘。」

5分鐘！這意味著你無法像交響樂一樣精心鋪陳，並將重要想法和令人驚嘆的結果保留到最後，你必須開門見山。

這個直指重點的原則不只用於工作面談，同樣適用於任何口語表達。你頂多只有幾分鐘來說服聽眾。如果你沒有立刻陳述自己或組織的願景目標，以及你們為此採取的行動，他們可能會開始發呆，想著午餐要吃什麼，或者回覆訊息。

在書寫方面的影響就更大了：忙碌的讀者最多只會花幾秒鐘瀏覽，以決定是否要繼續閱讀下去。

◎VSN-C架構

為了確保聽眾和讀者看到你有願景目標，也知道你已經開始著手實踐，現在你需要一個架構，以協助你起頭和結尾。演講或寫作之時，我都會運用願景目標（Vision）—實行步驟（Steps）—近期進展（News）……成果展示（Contributions）元素，簡稱為VSN-C架構。

◎提出願景目標

你的願景目標要結合大家關心的問題，以及解決問題的方法。你自己必需關心這些問題，但這還不夠，要確定觀眾也和你一樣感興趣。

如果你是製造業的大型企業副總裁，希望找出降低成本的新方法，你會留意的演講主題，可能是關於使用低成本且可提高生產力的機器人，以解決成本急速上升的問題。

若你在學術界，生性好奇，本就對任何有趣的事物感興趣，但你對於自身領域及其未解之問題，肯定特別關注。因此，如果某位演講者談到尚未解決的問題，並且提供新的觀點，你可能會留意。

◎列舉實行步驟

當你提出你的願景目標，也就是指明問題和提供解決方法，你需要說服大家你已有所行動。首先，你可以提出縝密周詳的計畫。接著，說明在計畫中至少有一個步驟取得進展，藉此展現你的智慧與能力。

◎說明近期進展

你剛剛完成的實行細節就是所謂的近況和最新消息，也是你說明的重點。一開始就清楚說明你做了哪些事情，並且在口頭或書面報告中解釋你是如何取得這些成果。

這樣做的目的是向聽眾保證，你描述的是最新的工作成果，而不是過去的事情。你的演說和文字應該強調當前的重要性、你的熱情，以及未來的期待，聽眾會覺得自己很幸運，可以早於其他人知道最新消息。

◎結論需強調成果

因為你想要說服聽眾和讀者，你已對前期的目標付諸行動，應該以一張標題為「成果展示」的投影片作為演講結尾。如果投影片上只寫著「謝謝」，無法幫助你說服任何人。

同樣的，你應該在書面報告中以「成果展示」（或適合的同義詞）為標題作結。總結你或組織對於工程技術、科學研究、商業智慧、軍事戰備、非營利的公益成就或其他工作的成果。