目標讀者需要什麼？MIT四十年熱門課教你安排寫作架構

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

《麻省理工全能表達課》作者派屈克．溫斯頓在MIT任教近50年，曾任MIT人工智慧實驗室主任長達25年，他認為無論想法多有見地，除非能以清晰明確且富有情感的方式表達，否則難以引人注意。他將40年表達課程精華撰寫成書，可以應用於面試、銷售、學術、商界等各領域，任何人都可以成為高效溝通者。

英國前首相邱吉爾曾說：「撰寫一本書猶如建造一棟房屋、謀畫一場戰爭或繪製一幅畫。雖然技巧不同，材料不同，但原理是一樣的。」

◎先寫「成果展示」

你的文章應該以標題為「成果展示」的部分作結，如果你想不出任何貢獻，表示你尚未準備好寫這篇文章。

不要將最後的標題定為「結論」。你需要讓讀者知道你可以提出成果，而不只是觀察。若你有精準的標題，就可以迫使你保持紀律，寫出符合標題的內容，讓讀者看到你的成果。

◎根據需求放入插圖

有些作者在寫作之前就準備好插圖，這樣一來，文字只是解釋插圖的內容。

◎符合群體的期望

許多領域都有目標群體所期望的標準。例如，在一篇研究論文中，應該要討論相關工作，明確告訴讀者你有所貢獻，並且包含以下標題：

◆ 相關工作：解釋其他人的工作，特別是那些你引用其作品和啟發你的人。你需要凸顯自己成果的獨特性，有助於將你的工作與其他類似工作區分開來。

同樣的，最好用以下標題來滿足特定領域的期望：

◆ 目標：提出目標，說明它的重要性，並解釋你將如何檢驗是否成功實現此目標。

◆ 何時和原因：描述你的方法在什麼情況下產生效果，以及其原因。同時也描述它在什麼情況之下無效，以及其原因，以便提供資訊給未來的研究人員。

◆ 假設：提出假設，說明其有趣之處，並詳細解釋你如何驗證你的假設。

如果你要撰寫創業投資的商業計畫，可以包含以下標題：

◆ 機會：解釋你要解決的問題，為什麼客戶會重視你的解決方案，有多少客戶願意為此付費、付多少錢。

◆ 為什麼是現在這個時機點：你可以解釋因為有利條件出現或有新的技術，但大公司對於這類機會需要較長時間反應，因此尚未抓住這個機會。

◆ 為什麼選擇我們：解釋你與眾不同的原因，因為你們進行相關研究，研發的新技術可以解決人們願意付費解決的問題。

◆ 進入障礙：介紹你的專利、商業資訊、原型或其他令人難以與你競爭的優勢。

◆ 關鍵人員：描述你和團隊所累積的經驗，強調過去的成功經驗，可以實現你未來的計畫。

如果你要撰寫研究小組的報告，為贊助者提供建議，可以包含以下標題：

◆ 執行摘要：一至兩頁，提供給太忙碌而無暇閱讀整份報告的高階主管。

◆ 贊助者的指示：包含贊助者指定的研究，通常包含一系列的問題。

◆ 成員：介紹參與研究的人員。

◆ 符合贊助者的需求：詳細回答贊助者提出的每個問題，並包含相應的研究結果。

◆ 建議：你認為贊助者應該採取的行動。

再寫「願景目標」、「實行步驟」和「近期進展」。最後，撰寫摘要。