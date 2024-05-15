金正恩的暴力文宣，出自她的手筆

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南韓所有歷任總統，或多或少都受過北韓官方的語言凌辱。鮮少人能想像，這些犀利又惡毒的語言，竟出自一位年輕女性。

金正日在2011年12月逝世，讓他年僅20歲的小兒子，成了整個北韓王國的焦點和最高領袖。外界的評論家無奈的接受了這樣的事實：儘管是首位留學瑞士的領導人，北韓的第三代領袖仍有違外界對他一廂情願的美好期待──他既不支持，也無意落實歐洲的世界主義。人們也逐漸發現，他的妹妹也開始嶄露頭角、鋒芒畢露。

她以配角身分，陪同哥哥參觀了政府機關、軍營、工廠、美術館、遊樂園、農場、剛整修完畢的平壤國際機場、動畫片廠、日間照顧中心、孤兒院、精品店、核武組裝廠和音樂廳。然而此刻的她，尚未發表過任何聲明或給予現場指導，平凡無奇似乎正是她選擇的路線。

手握大權的少女

在父親過世七個月後，2012年7月，她出現在綾羅人民遊園地，這是平壤新開幕的遊樂園，甚至還設有海豚館。金與正穿著淺色上衣和黑色短裙，酷似學生制服的穿著，讓她看起來就像一名來找樂子的年輕人。

她的一頭長髮在風中飄逸，並向坐在360度旋轉設施上尖叫連連的友人揮手，右手腕上的絲巾也很快成為一股流行時尚。就連略顯嚴肅的遊樂園開幕典禮，也未能影響她的好心情：她獨自在園內走動、在她哥哥跟嫂嫂幾公尺後放聲大笑，其他官員，包含她的姨媽和姨丈，則專注的站在一旁。

甚至有人拍到一段影片，其中金與正為了躲避鏡頭而試圖躍過花床、橫越廣場。北韓宣傳煽動部的主要工作，便在於移除或處理這類不利政府官員形象的片段，然而這個影片卻被保留了下來，證明這絕非作業疏失──畢竟，金與正就是該部門的首長。

根據知名脫北者李正浩的說法──他對領導人的各種計謀和行賄基金暸如指掌──金與正早在2012年，就已加入朝鮮宣傳煽動部任副部長。同一年，在姑丈張成澤引薦下，她也加入了金日成綜合大學政治與經濟系為她開設的班級，這個50人的班級由碩士或博士生組成。這門入門課程只持續了6個月，目的是為了讓金與正重新熟悉學術課業，以及讓她有機會認識人才，或者未來的丈夫。

李正浩兒子的某位同學，也選修了這門課程，他是金日成親戚的孫子。其他學生和黨內官員也發現，金與正對電腦特別有一套──她能同時看兩個螢幕，並自在的打字。至於相親的部分是否成功，當然是國家機密，曾有人臆測金與正已經結婚而且有一、兩個小孩，但這部分資訊，至今都未經北韓政府證實。

隔年，張成澤遭公開處死後，各種疑問也甚囂塵上。金與正真的將張成澤視為如此巨大的威脅，以致於非置他於死地不可？還是說，張成澤的權力本就不如外界想像的那麼大？如我們已觀察到的，北韓正式的階級制度，和可見的非正式權力運作，例如在活動場合中與領導人的距離等，都可能不是衡量權力的正確方法。

北韓人都知道，除非你是第一家庭的核心成員，或是白頭山家族創始人的直系血親，其他所有人都只是可有可無的存在。張成澤本就是旁系，是後來才「入贅」到第一家庭的成員。相較之下，金與正即使在哥哥面前，也能隨心所欲的展現自信，而不用低聲下氣的應對。

兩年後的2014年3月，金與正投票給哥哥後，北韓官媒第一次提到她的名字，外界當時還認為金與正只是名普通、無憂無慮的25歲女子。官媒接著又在同一個月提到她兩次，皆是她陪同哥哥和嫂嫂，出席金正恩心頭好牡丹峰樂團演唱會一事。不過金與正的名字在兩次報導中，都被放在11位或17位隨從人員名單的最後面，令人無法察覺到她的貴族身分。

用最平凡的外表，嗆最狠的話

經過官媒低調的介紹開場後，金與正開始了她的行動。北韓官媒突然一夕之間，爆出了大量不尋常的汙言穢語，例如2014年4月和5月的官方文章中，便充斥著種族歧視、性別歧視、恐同發言和髒話。當時，朝鮮中央通訊社便稱呼澳洲一名出櫃的退休法官邁克．柯比（Michael Kirby），為一名有四十多年同性戀歷史的齷齪老傢伙。

他「惹到」北韓政府的原因，是因為身為聯合國北韓人權調查委員會主席，他在2014年2月提出一份長達372頁的報告，其中指出北韓政體對人權的極端迫害，源自於其身為現代世界上獨一無二的獨裁政體。同時，朝鮮中央通訊社也不斷詆毀南韓首位女性總統朴槿惠，並針對朴槿惠未婚單身的身分攻擊，罵她為「骯髒的老淫婦」。

2014年4月27日的新聞文章提到，朴槿惠在兩天前於南韓熱情接待歐巴馬後，北韓宣傳煽動部便回應，朴槿惠令他們想到「行為放蕩的女孩，要求幫派小弟替她打人出氣，或是風流蕩婦要求情夫懲戒他人後，以自己的身體作為回報」。

在宣傳煽動部的眼中，朴槿惠對美國露出的是自己各種可恥的真面目，包括「阿諛奉承的馬屁精、十惡不赦的叛徒、美國的慰安婦，和出賣國家的淫婦」。在該文結尾，他們還提到她於1979年被親信槍殺、已不在人世的父親：「她注定會步上朴正熙的後塵，最後死於非命。」

同年4月29日，《勞動新聞》還形容朴槿惠與歐巴馬的會面，就像「黑幫老大在出門火拼前，要求他的政治蕩婦好好服侍自己，並給了崇拜自己的伴侶一個卑劣的吻」。5月2日，朝鮮中央通訊社再次中傷朴槿惠，說她只不過是個「向境外勢力賣弄風姿的老妓女」。

還沒完，朝鮮中央通訊社隔天再次出手，說她是「令人作噁的老妓女，掀開裙子邀請陌生人（指歐巴馬）進房，簡直寡不廉恥」。在5月25日的文章，則談及北韓希望如何處置她：「這樣的特級叛徒和淫婦，應該早日就地正法。」

北韓的穢語汙言持續了整個秋季，朝鮮中央通訊社也將朴槿惠在聯合國大會上，呼籲北韓放棄核武計畫的演說稱為「惡意掀起裙子的政治蕩婦……」。

隔年，北韓宣傳部官員變本加厲，2015年5月27日，朝鮮中央通訊社刊登了一篇長達9頁的抨擊文，砲轟朴槿惠「死死黏著美國主人的臭胯下，活像是醉倒春風的發情淫婦」。這名「丟人、專門服侍美國的慰安婦，是朝鮮半島的叛徒」，最後以「北韓必將出手懲戒」作結。

2014年末，金正恩掌權3年後，負責宣傳煽動部和其暴力的文宣內容的，正是她看似平凡、無憂無慮的妹妹。雖然名義上為副部長，但金與正其實正是宣傳煽動部的領導人，並以金芮宗（Kim Ye Jong，音譯）的假名在其中工作。雖然她隱姓埋名、隱身幕後，但是文章的聲音，顯然充滿金與正的風格。