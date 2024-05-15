春夏交替情緒易失調 3族群應注意

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【中國時報 林周義】進入春夏季節交替，不少民眾都因劇烈的天氣變化，情緒出現波動。精神科醫師表示，其實早在冬天轉春天時，這樣的影響就出現，但在春夏交替之際更為明顯。陰晴不定的天氣，容易影響體溫調節、神經傳導物質的分泌，原就有躁鬱或憂鬱症、自我感覺不良好、自我要求高的人，都是情緒起伏大的高危險族群。若因躁動而睡不著、難入睡、飲食不正常，甚至影響工作、學習，就應尋求幫助。

台安醫院精神科主任許正典指出，春季轉夏季之間，民眾容易感覺煩躁，因天氣陰晴不定，體溫的調節易受溫度、光度、溼度影響，而神經傳導物質如血清素、多巴胺、腎上腺素的分泌，也會有變化，且不管是爆冷或爆熱，都會影響情緒，天氣轉熱時，多會有煩躁感，轉涼時，則多感覺情緒低落。

精神科醫師楊聰財表示，隨著氣溫上升、日照時間增長，許多人會感受到更多的活力和積極性。陽光增多，往往有助於提高血清素，這是一種與幸福感、穩定情緒有關的神經傳導物質，春末夏初的季節，也常常是戶外活動增多的時期，有助提升社交互動，從而對情緒產生正面影響。

然而，對於一些人來說，這樣的季節轉變卻很難熬。楊聰財指出，氣溫迅速升高之下，可能會帶來不適感，對情緒造成負面影響，一些民眾在此時會頭痛、疲勞，躁鬱症患者則容易出現躁症，而花粉飛揚的季節，過敏人亦可能因身體的不舒服，出現焦慮、低落的情緒。

許正典表示，季節轉變之下，容易出現情緒變化的族群有3類。首先是本身就患有躁鬱症、憂鬱症的人，這些族群神經傳導物質的調節不穩定、節律性不佳。第2，則是自我感覺不良好、容易焦慮不安的人，例如高敏感族群。第3，則是自我要求過高、過於負責任的人，當生活環境的變化超出控制，就會挫折，反映在情緒上。

「要學會自我察覺」。許正典提醒民眾，面對季節變化，應先判斷自己是否屬於這3類對象，若敏感度過高，就試著降低，若責任心太強，則要提醒自己，應自我負責，而非自我譴責。若因季節變化影響睡眠，過度躁動而無法入睡、難入睡，或導致飲食不正常，甚至影響工作及學習，就應向精神科醫師求助。

輕食、補水 消除高溫情緒緊繃

天氣逐漸變熱，在高溫的暴露下，人們容易焦慮、緊繃。中醫師提醒，若發現情緒容易因高溫波動，建議除了保持涼爽、適當運動、補充水分外，也要避免過量攝取咖啡因、含糖飲料。飲食上，應選擇清爽食物，如水果、蔬菜等，避免過度食用油炸食物。閒暇時，也可培養興趣，如閱讀、聽音樂等，讓自己更放鬆。

頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，暴露於高溫會活化交感神經、抑制副交感神經系統，長期下來便容易焦慮緊繃，而自律神經失調帶來的生理不適也會增加精神壓力。臨床發現，天氣與肝經循行的變化有關係，肝膽經主疏泄，是陰陽的樞紐，而肝經影響情緒尤其為大，直接會影響肝膽的疏泄，因此，內分泌穩定與否與憂鬱以及睡眠品質好壞有著密不可分的關係。

周宗翰表示，民眾若發現自己的情緒容易因炎熱而受影響，可謹記幾項重點。首先要做的是保持涼爽，可使用空調、風扇來降低體溫並緩解炎熱帶來的不適感。其次是適當運動，這有助於釋放身體、心理的壓力，建議選擇在清晨或傍晚時分進行較輕鬆的戶外活動，避免在太陽直射的中午時段進行劇烈運動。

由於天熱容易脫水，加重疲勞和負面情緒，周宗翰提醒民眾維持水分平衡，補充足夠的水分，可多喝水，也可喝果汁、運動飲料，避免過量攝取含糖飲料、咖啡因。悶熱天氣容易干擾睡眠，可使用涼爽的被單、枕頭，或開電風扇及空調入眠。

飲食方面，周宗翰建議選擇清爽的食物，例如蔬果、沙拉，也可吃冰淇淋，而油炸、油膩的食物則要避免。生活中，也可多與他人交流，和家人、朋友、支持團體分享自己的感受，得到支持與理解，這會讓人感到輕和寬慰，閒暇時，也可培養興趣，例如閱讀、聽音樂、看電影等，讓自己更愉快。