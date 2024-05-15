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美國總統拜登14日宣布，提高一系列中國進口產品關稅，包括電動車、電池、太陽能組件、半導體等七大項產品，價值180億美元。經過兩年多的檢視，美國針對中國關鍵產業的關稅鍘刀終於落下，全球市場則擔憂，美方大動作恐將引發新一輪貿易戰。

美國總統拜登14日宣布，提高一系列中國進口產品關稅，其中電動車關稅大幅調高3倍至100％，半導體和醫療產品關稅也調升至最高50％。

白宮聲明指出，美方除了保留前總統川普時期對中國實施的關稅，還提高其他關鍵產業的關稅，理由是，中國採取不公平做法讓全球市場充斥低廉商品，對美經濟安全構成不可接受的風險。美財長葉倫（Janet Yellen）則預期中方會做出強烈反應。

綜合外媒報導，白宮14日傍晚發布對中國加徵301關稅四年期複審的結果，進一步提高對自中國進口產品加徵關稅，其中，中國進口電動車關稅將增至100％，半導體產品由25％增至50％。

白宮指出，中國的強制技術轉移和竊取智財權使其控制了全球70％、80％甚至90％的生產，這些生產是美國的技術、基礎設施、能源和醫療保健所需的關鍵投入，給美國的供應鏈和醫療保健造成不可接受的風險。另外，中國的非市場政策和做法導致其產能過剩和出口激增，嚴重損害美國工人、企業利益。

美國貿易代表戴琪指出，要解決中國的不公平政策，除了調整關稅，還需進一步行動，美國將提出修改對中國關稅的建議，繼續與合作夥伴合作，擴大美國工人和製造商的機會。

葉倫預期中國會做出強烈反應。她先前和其他美國官員向中方明確表示，可能重新調整川普執政期間實施的關稅，使其更具戰略性，並特別關注清潔能源、半導體，以及中國透過政策鼓勵過多投資而導致產能過剩的領域。

中國商務部表示，美方出於政治考慮，濫用301關稅複審程序，進一步提高部分對中國大陸產品加徵的301關稅，不符合兩國元首去年11月「習拜會」達成的共識精神，中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。（相關新聞見A5）