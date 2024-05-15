法人推估G2相爭 台廠太陽能等將得利

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拜登政府宣布提高對中國一系列進口產品關稅，恐引發新一波中美貿易戰。經濟部14日表示，國內供應鏈廠商自2018年起進行全球化布局，3年來對大陸出口比重下降，會持續追蹤掌握供應鏈的最新變化；法人指出，此時宣布該項措施選舉操作意味濃，預期下半年隨選戰開打，中美貿易戰煙硝再起，產業上以台廠太陽能及中概IC設計，受惠程度最高。

至於中美貿易戰升級對台股的影響，法人評估短線影響不大，長線上仍需觀察關稅提高幅度、實施時間長短，以及中方是否有反制措施來評斷。

美國白宮14日指出，將對中國大陸製鋰電池、半導體、醫療等多項產品提高關稅稅率，各項產品生效期分別自2024～2026年起，彰顯拜登面對前總統川普「踢館」，力拚挽回聲量的企圖心。

經濟部表示，中美貿易戰開打以來，包括歐盟以及許多國際品牌商，紛將生產基地自大陸移出，台灣大部分配合的供應鏈廠商也隨之遷出，這是自2018年以來就進行的策略，並增加與其他主要國家的經貿連結。經濟部會持續關注此一措施影響。

第一金投顧董事長陳奕光分析，美國進口大陸電動車比例低，同時大陸也是鋰電池、太陽能等產品生產重鎮、取代性低，故本次針對電動車、鋰電池以及太陽能等大陸「新三樣」加徵關稅，衝擊甚微，研判選舉操作的意義大；對台灣而言，先前飽受大陸低價競爭打壓太陽能供應鏈，不排除將受惠轉單效應，對台股盤勢的影響較輕。

統一投顧董事長黎方國直言，大陸長期以來砸錢投入重點產業，強力補貼扶植特定產業，使台灣相關供應鏈價格競爭力大減，未來任何「制裁紅色供應鏈」的措施，對台廠都是利多，看來美國築起貿易壁壘態度不變。

法人分析，拜登在以巴戰爭中嚴重「失分」，後續「搶分」關鍵只能轉向對大陸的貿易及科技制裁，預估待8月總統參選人提名、外交政策轉趨明朗後，貿易戰可能再升溫，若有更多高科技廠入列「實體清單」，台灣中概IC設計供應鏈有望複製轉單效應，重獲市場目光。（相關新聞見A5）