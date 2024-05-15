鮑爾:首季打通膨缺乏進展

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美國PPI年增率變化

美國4月生產者物價指數（PPI）月增0.5％高於預期、年增率2.2％創2023年4月以來最高，顯示第二季開頭通膨依然頑強，為美國聯準會（Fed）9月是否啟動降息增添變數，Fed主席鮑爾14日表示，儘管美國首季通膨缺乏進一步進展，但仍有信心通膨將回落至接近去年的水平，限制性政策可能需要更長時間才能讓通膨回到2％目標。

鮑爾在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的外國銀行家協會（Foreign Bankers' Association）年度大會發表演說時表示，「不要認為Fed下一步行動是升息，更有可能維持利率不變。」

鮑爾預期通膨將繼續走低，但對於此一前景信心不如之前，這使得Fed無法透露是否或何時能夠降息。鮑爾明確表示，Fed需要「保持耐心，讓限制性政策發揮作用」。

美國勞工部14日公布，4月PPI月增0.5％，高於3月下修後的月減0.1％與市場預期的0.3％增幅。4月PPI年增率從3月的1.8％升至2.2％，符合市場預期。排除波動劇烈的食品與能源價格，4月核心PPI月增0.5％，高於3月的月減0.1％與市場預期的0.2％增幅。年增率為2.4％，高於3月的2.1％增幅，符合市場預期但改寫八個月高點。

4月PPI增幅超乎預期，原因是服務與商品成本勁揚，但好消息是3月數據下修，部分緩解市場對於通膨居高不下的擔憂。投資人也不願意對於此報告過度反應，如今將焦點轉至15日出爐的4月消費者物價指數（CPI），希望從最新通膨狀況推敲Fed6月例會決策動向。

美國通膨極具黏性與勞動市場展現韌性，促使金融市場與多數經濟學家預期Fed將延後首次降息時間，普遍預估是9月開始調降利率。據芝商所（CME）利率期貨市場顯示，市場預估Fed在6月例會降息1碼的機率僅8.7％，按兵不動機率為91.3％。7月例會降息機率約30％，9月機率則高達65％。

但是投資管理公司Bellwether Wealth投資長貝林（Clark Bellin）在4月PPI出爐後表示：「通膨數據意外火熱，推升Fed今年可能僅降息一次的機率，時間點可能落在年底。」

Fed官員近日表示，預期今年通膨將呈現下滑趨勢，但必須有更多證據顯示通膨回落至他們設定的2％目標，Fed才會開始啟動降息。

（相關新聞見A8）