亞馬遜掏5.3億元 成世芯-KY股東

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世芯前十大股東

ASIC（特殊應用積體電路）龍頭世芯-KY迎來重磅級股東，全球電商龍頭Amazon（亞馬遜）將斥資5.3億元，以每股2,382元私募價格認購224,537股（約224張），占世芯股本0.28％，成為公司第34大股東。

亞馬遜創直接注資台灣上市櫃公司先例，創辦人貝佐斯首度在台股股市觀測站露出。世芯強調，隨雲端大廠通常會同時進行不同種類晶片的開案，將持續在大客戶未來的技術藍圖規畫中，取得訂單機會大幅提升。

世芯尚有113年度100萬股普通股私募配額待募資，是否循亞馬遜模式備受矚目。AI ASIC競爭加劇，台廠如創意、聯發科皆手握國際CSP（雲端服務供應商）業者訂單，引海外大廠注資想像空間也大增。

世芯去年董事會決定發行普通股500萬股額度，並分批辦理私募。去年7月10日首批引進緯創及其子公司ACHG認購130.8萬股，認購價為1,448元。本次亞馬遜認購224,537股，額度4.49％、價格2,382元，比前次認購價貴六成，若以世芯14日收盤價2,710元計算，折價13％，募資規模約5.3億元。

世芯與亞馬遜合作已久，也為亞馬遜雲端運算服務打造自研晶片。法人表示，本次私募閉鎖期長達三年，2,382元的私募價格如定海神針，破除AWS掉單傳言，並宣示與大客戶長期合作不變。另，世芯為AWS打造自研晶片，包括7奈米之Inferentia（推論）2及Tranium（訓練）1，次世代也研發中；世芯也為AWS旗下之Lab 126打造電子書Kindo及智慧音箱Alexia處理器。