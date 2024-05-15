黃天牧臨別金管會 留三期許

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黃天牧40年金融監理官歷程

任期最長的金管會主委黃天牧5月20日將卸任，14日強調四年主委任內，每一天都當成最後一天，全力以赴，因此「沒有遺憾」，卸任前他留給金融業三大期許，一誠信道德奠定社會信任基礎，二健全治理文化形塑經營策略，三永續價值內涵成為金融發展典範。

黃天牧15日仍將赴立法院財委會參與投信投顧法修法條文初審，即爭取多年，要新增不動產投資信託事業，允許基金架構與信託架構的不動產投資信託基金並存，黃天牧強調會堅守崗位，直到20日才會卸下重責大任。

2020年5月20日隨著總統蔡英文第二屆任期一起開始，黃天牧由金管會副主委升任主委，也是金管會成立17年來第一位事務官內升主委，本月13日是黃天牧任內主持最後一次金管會業務會報，他在會中對金管會同仁說：「我沒有遺憾！」

黃天牧表示，之前每一任金管會主委的任期都沒有很確定，自己上任那天，也不知可以做多久，所以把每一天都當成最後一天，全力以赴，希望將自己認為的價值化為政策去推動，將理念灌輸為政策，黃天牧說：「金管會主委是有權力的位置，但權力的對等就是責任」，必須作好金融穩定工作，推動金融發展，讓這份權力有正當性，就是要善盡責任，好好去推動政策。

從上任就提出希望金融業「長治久安」的六大興利方向，即公司治理藍圖3.0、保險業新清償能力制度、信託制度2.0、綠色金融行動方案、金融科技發展路徑圖、金融資安行動方案，到後續永續發展路徑圖、資本市場藍圖等，黃天牧說就是在有限的時間裡，盡可能去推動，他再次說：「我自認有善盡主委的責任，在主委任內每一天，都是全力以赴，沒有遺憾。」

距正式卸任不到一周，黃天牧不改其一貫堅持，特別留下對金融業的三大期許，第一誠信道德奠定社會信任基礎；第二，健全治理文化形塑經營策略；第三永續價值內涵成為金融發展典範。

黃天牧說任內所有政策都留給外界去評價，但他始終堅信「財政赤字可以改善，信任赤字不能彌補」，金融業必須堅守承諾，不能失去客戶的信任，一旦失去，將難以重塑。